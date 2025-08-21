Il vicepresidente Usa rimette la responsabilità della trattativa sulle spalle degli europei e spende parole di stima per leader che ha «a cuore gli interessi della Russia». Risposta indiretta del presidente ucraino: denuncia il nuovo record di missili russi nella notte e rifiuta la mediazione della Cina

Vladimir Putin è un leader «ponderato» e «attento» che ha «a cuore gli interessi della Russia», vuole dall’Ucraina anche territori che non ha occupato militarmente, ma spetterà all’Europa sostenere i costi per garantire la sicurezza di Kiev, visto che si tratta del «loro continente».

L’intervista a Fox del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, rimette sulle spalle europee il peso delle trattative con Mosca che l’amministrazione Trump ha rilanciato nel suo solito modo situazionista, improvvisando anche un telefonata al Cremlino mentre i leader europei erano alla Casa Bianca e suggerivano calma.

Nel primo incontro con Zelensky a febbraio Vance è stato l’esecutore materiale dell’imboscata al presidente; nel secondo è stato ordinatamente in silenzio ma a scoppio ritardato ha rilanciato la versione di Mosca, che dal 2022 non ha modificato nella sostanza la lista delle precondizioni per trattare: vuole riconoscimento dei territori occupati, garanzie che l’Ucraina non entrerà nella Nato o nella Ue, fine delle sanzioni.

Il presidente ucraino ha indirettamente risposto ieri mattina parlando con i giornalisti. Ha detto, fra molte altre cose, che si aspetta una «reazione forte» degli Stati Uniti se Putin si sottrarrà all’incontro su cui Trump ha lavorato alacremente – legittimando in sostanza il dittatore agli occhi della comunità internazionale – e su cui evidentemente il Cremlino sta facendo marcia indietro.

Per Trump è Mosca che ha cambiato posizione dopo l’incontro in Alaska, per tutti gli altri era semplicemente un bluff per ottenere dal presidente americano tappeti rossi e tempo. Per questo ora Zelensky pretende dalla Casa Bianca una reazione forte.

Il presidente ha fatto notare che mentre i presunti negoziati vanno avanti, la Russia ha stabilito un «folle anti-record» con gli attacchi aerei condotti nella notte contro l'Ucraina. Mosca ha lanciato circa 600 droni e 40 missili contro l'Ucraina durante la notte. Ed è «molto significativo» che abbia condotto un raid contro una «impresa americana» nell'oblast occidentale della Transcarpazia. Putin continua ad agire «come se nulla stesse cambiando», ha spiegato Zelensky: «Non c'è ancora alcun segnale da parte di Mosca che dimostra che intende davvero avviare negoziati significativi e porre fine a questa guerra».

Truppe a sud

Il presidente ucraino ha tracciato un quadro chiaro delle priorità politiche e militari dell’Ucraina, toccando diversi dossier cruciali: dall’evoluzione sul fronte meridionale al negoziato per le garanzie di sicurezza, dal ruolo della Cina al rapporto con Washington e Bruxelles.

Sul piano militare, Zelensky ha confermato che Mosca continua a spostare forze verso il fronte di Zaporizhzhia. «Il nemico si sta rafforzando. Vediamo che parte delle truppe viene trasferita da Kursk in direzione sud», ha dichiarato, avvertendo che l’offensiva russa resta «una minaccia costante» e che Kiev dovrà adeguare le proprie difese. Fra queste ha annunciato il successo nei testi di un nuovo missile con una gittata di 3.000 chilometri.

Quanto al percorso diplomatico, il leader ucraino ha ribadito che un faccia a faccia con Putin potrà avvenire solo dopo aver definito un quadro di garanzie di sicurezza credibile.

«Vogliamo un’intesa sull’architettura delle garanzie entro sette, dieci giorni. Sulla base di quell’intesa puntiamo a un incontro trilaterale», ha spiegato, precisando che al tavolo dovrebbe sedere anche Trump. Tra le possibili sedi del vertice ha citato Austria, Svizzera e Turchia, tutte considerate opzioni «accettabili».

I paletti

Zelensky ha tuttavia messo dei paletti netti rispetto a un eventuale coinvolgimento della Cina come garante. «Pechino non ci ha aiutato a fermare questa guerra dall’inizio. Al contrario, ha sostenuto la Russia aprendo il suo mercato dei droni. Non abbiamo bisogno di garanti che non ci hanno sostenuto quando era davvero necessario», ha detto, respingendo così i tentativi di mediazione cinese.

Sul fronte europeo, il presidente ha confermato di aver chiesto a Trump di esercitare pressioni sul premier ungherese Viktor Orbán affinché non blocchi l’adesione di Kiev all’Unione europea.

«Ho chiesto al presidente Trump di non permettere che il nostro ingresso venga ostacolato. L’Ucraina ha tutto il diritto sovrano di far parte dell’Ue e credo che l’America ci sosterrà», ha affermato. Secondo Zelensky, segnali incoraggianti in questa direzione sarebbero già arrivati dalla Casa Bianca verso Budapest, dopo la telefonata tra Trump e Orbán del 18 agosto.

Il messaggio complessivo è quello di un’Ucraina che intende difendersi sul terreno ma, allo stesso tempo, consolidare le condizioni politiche per un negoziato. Zelensky ha escluso scorciatoie o concessioni unilaterali, ribadendo che solo «garanzie solide e condivise» potranno aprire la strada a un incontro diretto con Putin e a un’eventuale pace.

Quello che fatalmente manca nella complicata equazione diplomatica è un segno tangibile della volontà russa di avviare una trattativa seria: dopo le formali aperture mediate da Trump, Putin risponde con il linguaggio dei missili e delle pretese territoriali. E nel frattempo il vicepresidente degli Stati Uniti fa capire che l’impegno americano sul dossier ha una data di scadenza.

