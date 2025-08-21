Il vicepresidente Usa rimette la responsabilità della trattativa sulle spalle degli europei e spende parole di stima per leader che ha «a cuore gli interessi della Russia». Risposta indiretta del presidente ucraino: denuncia il nuovo record di missili russi nella notte e rifiuta la mediazione della Cina
Guerra in Ucraina, Vance rilancia la versione di Putin. Zelensky chiede una reazione forte se il tavolo salta
21 agosto 2025 • 14:09
Il vicepresidente Usa rimette la responsabilità della trattativa sulle spalle degli europei e spende parole di stima per leader che ha «a cuore gli interessi della Russia». Risposta indiretta del presidente ucraino: denuncia il nuovo record di missili russi nella notte e rifiuta la mediazione della Cina