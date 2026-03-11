La nuova Guida suprema sarebbe stata ferita anche alle gambe, durante un tentativo di assassinio di Israele e si troverebbe in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate. Lo ha riferito il New York Times, che ha riportato la notizia citando fonti iraniane, e l'informazione è stata subito rilanciata dai media israeliani. L'apparato di sicurezza israeliano ritiene che in realtà Khamenei sia rimasto ferito alla gamba già il primo giorno della guerra, lo scorso 28 febbraio, prima di essere eletto Guida Suprema della Repubblica Islamica. A confermare questa versione della vicenda il figlio del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sul suo account Telegram. "Ho sentito dire che Mojtaba Khamenei è stato ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che hanno contatti. Mi hanno detto che, grazie a Dio, è sano e salvo", ha scritto Yousef Pezeshkian, che è anche consigliere del governo.