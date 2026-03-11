Sarebbe in un luogo sicuro ora Mojtaba Khamenei, ferito in uno dei raid notturni di Israele e Stati Uniti. Missili intercettati anche a Doha, mentre un nave container è stata colpita al largo degli Emirati
La nuova guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, sarebbe rimasta ferita a una gamba in un tentativo di assassinio israeliano. Nella notte, sono continuati gli attacchi americani e israeliani sull’Iran ma anche quelli sul Libano, mentre Teheran sostiene di aver firmato «l’attacco più intenso dall’inizio della guerra».
Nelle prime ore del mattino è anche stata colpita una nave portacontainer al largo della costa degli Emirati Arabi Uniti, nello Stretto di Hormuz: non ci sarebbero feriti, ma l’equipaggio è stato evacuato.
Sul piano diplomatico non sembrano esserci sostanziali passi avanti: mentre Donald Trump ha evocato la possibilità di un negoziato, il premier israeliano Benjamin Netanyahu spingerebbe per far continuare ulteriormente gli scontri.
Mojtaba Khamenei ferito, ma ora "sano e salvo"
Una nave colpita nello stretto di Hormuz
Quattro morti in un raid israeliano in Libano
È di quattro morti il bilancio dell'attacco israeliano che nella notte ha colpito un appartamento di un edificio residenziale nel centro di Beirut. Lo riportano i media libanesi, ripresi da Times of Israel.
La nuova Guida suprema sarebbe stata ferita anche alle gambe, durante un tentativo di assassinio di Israele e si troverebbe in un luogo altamente sicuro con comunicazioni limitate. Lo ha riferito il New York Times, che ha riportato la notizia citando fonti iraniane, e l'informazione è stata subito rilanciata dai media israeliani. L'apparato di sicurezza israeliano ritiene che in realtà Khamenei sia rimasto ferito alla gamba già il primo giorno della guerra, lo scorso 28 febbraio, prima di essere eletto Guida Suprema della Repubblica Islamica. A confermare questa versione della vicenda il figlio del presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, sul suo account Telegram. "Ho sentito dire che Mojtaba Khamenei è stato ferito. Ho chiesto ad alcuni amici che hanno contatti. Mi hanno detto che, grazie a Dio, è sano e salvo", ha scritto Yousef Pezeshkian, che è anche consigliere del governo.
La difesa aerea del Qatar respinge un attacco missilistico
Le forze di difesa aerea del Qatar hanno respinto un attacco missilistico. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Qatar. "Il ministero della Difesa dello stato del Qatar ha annunciato che le forze armate hanno intercettato un attacco missilistico che aveva come obiettivo lo stato del Qatar", ha scritto il ministero su X.
Teheran: "Nella notte lanciato l'attacco più violento da inizio guerra"
Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di aver lanciato nelle scorse ore la sua "operazione più violento e intenso" dall'inizio della guerra. Lo riferiscono i media di Teheran, citati dalla Cnn, secondo cui l'attacco notturno ha comportato il lancio di missili, tra cui il missile balistico a lungo raggio Khorramshahr, contro obiettivi in Israele e statunitensi. "Continueremo i nostri attacchi sostenuti con determinazione e forza, e nel proseguimento di questa guerra pensiamo solo alla resa completa del nemico", hanno affermato i Pasdaran in un comunicato. "La guerra finirà solo quando l'ombra della guerra sarà allontanata dal nostro Paese", hanno aggiunto
Un drone ha colpito una sede diplomatica Usa in Iraq
Un presunto drone iraniano ha colpito una struttura diplomatica statunitense in Iraq. Lo hanno riferito alla Cnn due fonti a conoscenza della vicenda. Il drone ha colpito il Centro di supporto diplomatico di Baghdad, situato vicino all'aeroporto della capitale irachena. Il drone, hanno riferito le fonti, ha colpito nei pressi di una torre di guardia. Non è chiaro se ci siano state delle vittime.
Esplosioni nei pressi dell'aeroporto Mehrabad a Teheran
Esplosioni sono state segnalate nei pressi dell'aeroporto di Teheran. Le immagini, diffuse da Al Jazeera, mostrano enormi esplosioni avvenute durante la notte nei pressi dello scalo di Mehrabad, situato dentro la capitale iraniana. Nel filmato si vede il fumo che si alza intorno all'aeroporto
