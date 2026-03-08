false false

Pesanti bombardamenti hanno colpito nella notte la Teheran. Secondo l’agenzia di stampa Fars, gli attacchi hanno preso di mira quattro impianti di stoccaggio del petrolio e un centro di trasferimento della produzione del greggio. Dalle immagini girate e diffuse online sui social network dai cittadini si vedono intense colonne di fumo avvolgere la capitale. È la prima volta che un impianto industriale civile è stato preso di mira nella guerra. Esplosioni sono state avvertite in queste ore nelle province iraniane di Teheran, Yazd e Isfahan.

Nel frattempo, nel paese è stata raggiunta l’intesa sul nome del successore della Guida suprema Alì Khamenei. Ci si aspetta che sarà ufficializzato nelle prossime ore. L’esercito israeliano ha fatto sapere che chiunque esso sia verrà considerato un obiettivo militare. In Libano, invece, si contano almeno quattro morti e dieci feriti nell’ultimo raid dell’Idf che ha colpito un hotel.

Nei paesi Golfo Persico è stata attaccata nuovamente la base militare statunitense in Kuwait, dove sono morte due persone. Tre persone invece risultano ferite in Bahrein dopo essere state colpite dai detriti di un missile intercettato.

L'agenzia di stampa nazionale libanese Nna ha riferito che Israele ha ucciso almeno 19 persone, tra cui alcuni bambini, in un attacco contro un edificio di tre piani nella località di Sir el Gharbiyeh, nel sud del Libano. Le squadre della protezione civile e di soccorso, ha aggiunto, stanno lavorando per rimuovere le macerie e recuperare i corpi di vittime e feriti. Quello che sappiamo sull'esplosione all'ambasciata Usa a Oslo Il boato udito nella notte a Oslo era collegato all'esplosione di un ordigno che ha causato "lievi danni materiali" a uno degli ingressi dell'ambasciata statunitense a Oslo. Non ci sono feriti, ha precisato la polizia della capitale norvegese. Al momento, sottolineano gli inquirenti, "è troppo presto" per determinare se l'esplosione sia da collegare al conflitto in corso tra Usa e Iran. L'Idf: nel mirino il successore di Khamenei L'esercito israeliano ha annunciato oggi sul proprio canale X in lingua farsi che prenderà di mira il successore della Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, e quanti sono coinvolti nella sua scelta. Una minaccia che arriva dopo che i media iraniani hanno anticipato che l'Assemblea degli Esperti, organo preposto all'elezione, sarebbe ormai prossima alla nomina. "Dopo l'eliminazione del tiranno Khamenei, il regime terroristico iraniano sta cercando di riorganizzarsi e di scegliere una nuova Guida Suprema - hanno scritto le Forze di difesa israeliane (Idf) - l'Assemblea degli Esperti si riunirà presto nella città di Qom. Avvertiamo che il lungo braccio dello Stato di Israele continuerà a dare la caccia a qualsiasi successore e a chiunque cerchi di nominare un successore". Iran: almeno 200 donne e 200 bambini sono stati uccisi nella guerra Il ministero della Salute iraniano ha affermato che gli attacchi statunitensi e israeliani in Iran hanno ucciso 200 bambini e circa 200 donne, per un totale di oltre 1.200 morti dall'inizio della guerra. Il portavoce del ministero, Hossein Kermanpour, in un post sui social media, ha aggiunto poi che dal 28 febbraio più di 1.000 persone, tra cui circa 400 donne, sono rimaste ferite. Rimorchiatore affondato a Hormuz dopo un attacco: tre dispersi Tre membri dell'equipaggio indonesiano risultano dispersi dopo che venerdì è affondato il rimorchiatore Musaffah 2, battente bandiera degli Emirati Arabi Uniti, nello Stretto di Hormuz. Lo ha riferito in una nota il ministero degli Esteri indonesiano. "Un sopravvissuto indonesiano è attualmente in cura per ustioni in un ospedale della città di Khasab, in Oman. Le autorità locali stanno ancora cercando gli altri tre", si legge nella nota riportata d Al Jazeera. Il ministero afferma che prima di affondare, il Musaffah 2 ha subito un'esplosione che ha provocato un incendio. Bahrein denuncia attacco a un impianto di desalinizzazione dell'acqua Il ministero dell'Interno del Bahrein ha riferito su X di "danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua" dopo un attacco iraniano "con un drone". "L'aggressione iraniana ha attaccato indiscriminatamente obiettivi civili e ha causato danni materiali a un impianto di desalinizzazione dell'acqua a seguito di un attacco con un drone", recita il post del ministero. Attacchi alle strutture petrolifere iraniane Teheran è avvolta dal fumo dopo gli attacchi israeliani alle strutture petrolifere, come mostrano le immagini dell'Associated Press. L'agenzia di stampa Fars ha riferito che gli attacchi hanno colpito quattro impianti di stoccaggio del petrolio e un centro di trasferimento della produzione petrolifera a Teheran e Alborz. Secondo quanto riportato, quattro autisti di autocisterne sono rimasti uccisi. Gli attacchi hanno provocato colonne di fuoco, che appaiono nel video di AP come un bagliore nel cielo notturno. E' la prima volta che un impianto industriale civile è stato preso di mira nella guerra. Gli ayatollah: "Raggiunta intesa sul successore di Khamenei" Un consenso della maggioranza sulla successione della Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei "è stato più o meno raggiunto": lo ha annunciato l'Ayatollah Mohammadmehdi Mirbaqeri, membro dell'Assemblea degli Esperti, riferisce Mehr. L'ayatollah Mohsen Heidari Alekasir, un altro membro dell'Assemblea, ha detto che un candidato è stato scelto sulla base del consiglio del defunto leader supremo, il leader iraniano avrebbe dovuto "essere odiato dal nemico". "Persino il Grande Satana (gli Usa) ha fatto il suo nome", ha detto Heidari Alekasir. Giorni fa, Trump ha definito il figlio di Khamenei,Mojtaba, una scelta "inaccettabile". Usa e Israele valutano invio truppe in Iran per sequestrare l'uranio Stati Uniti e Israele hanno discusso dell'invio di forze speciali in Iran per sequestrare e mettere in sicurezza le sue scorte di uranio arricchito. Lo riporta il sito Axios, citando quattro fonti a conoscenza delle discussioni. Un funzionario della difesa israeliano ha detto che il presidente americano Donald Trump e il suo team stanno seriamente prendendo in considerazione l'invio di unità operative speciali in Iran per missioni specifiche. Da parte sua un funzionario americano ha riferito di due opzioni al vaglio dell'amministrazione riguardo all'uranio: rimuovere completamente il materiale dall'Iran o coinvolgere esperti nucleari per diluirlo sul posto

