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Sembra ancora sull’orlo di riesplodere il conflitto in medio oriente tra Iran e Stati Uniti. Teheran sarebbe pronta a intraprendere azioni militari per rompere il blocco navale Usa dello stretto di Hormuz, qualora gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra dovessero fallire.

I negoziati tra Teheran e Washington sarebbero bloccati, poiché gli Stati Uniti si rifiutano di prorogare l'accordo di cessate il fuoco temporaneo, scaduto lunedì. Nel frattempo, i contatti diplomatici tra le parti continuano attraverso canali informali. L'ex direttrice dell'intelligence nazionale statunitense Tulsi Gabbard ha trasmesso un messaggio da Washington al comandante delle Guardie Rivoluzionarie, il generale Ahmad Wahidi. Il genero di Trump, Jared Kushner, ha affermato che i contatti tra Washington e varie componenti del governo iraniano si sono intensificati.

Ma anche i contatti con i paesi chi fino a questo momento hanno fatto da intermediari nella vicenda sembrano in crisi. Donald Trump ha minacciato ieri di "bombardare" l'Oman, accusando il paese di non essersi comportato correttamente e di poter ostacolare il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran.

Nell'amministrazione statunitense si scontrano però diverse linee: alcuni funzionari accusano Mascate di favorire l'Iran, mentre altri ritengono che i suoi storici rapporti con Teheran siano fondamentali per la mediazione. I colloqui tra Iran e Oman per consentire la ripresa del traffico commerciale nello Stretto starebbero procedendo, ma Washington, teme che un eventuale accordo possa rafforzare il controllo iraniano sulla strategica via marittima.

Kushner: "Il disarmo di Hamas può cominciare entro un mese" Jared Kushner ha detto che potrebbero iniziare entro un mese i progressi verso il disarmo di Hamas e l'attuazione del piano di pace Usa per Gaza. Parlando ai microfoni di "Fox News" dopo l'incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, Kushner ha indicato come possibili primi passi la consegna delle armi da parte di Hamas e il riempimento dei tunnel. Kushner e Netanyahu hanno inoltre concordato che un generale statunitense supervisionerà e verificherà il disarmo del movimento islamista. Secondo un alto funzionario israeliano, Israele non procederà a un ritiro né alla ricostruzione della Striscia finché Hamas non sarà completamente disarmato. Alle primarie del Likud è il ministro dell'Energia Cohen Il ministro dell'Energia Eli Cohen si appresta a conquistare il primo posto nelle primarie del partito Likud in Israele, dopo che il personale scelto dal primo ministro Benjamin Netanyahu ha terminato lo spoglio di 401 seggi su 501 in tutto il paese. Almeno cinque ministri dell'attuale governo rischiano di perdere il loro seggio alla Knesset, rimanendo esclusi dalla corsa. Cohen, il più votato, è seguito dal presidente della Knesset Amir Ohana, dal ministro della Giustizia Yariv Levin, dal ministro dei Trasporti Miri Regev e dal capogruppo della coalizione Ofir Katz. Considerato che il Likud di Netanyahu si è costantemente attestato intorno al 20 per cento nei sondaggi, e che circa un terzo dei primi 30 posti nella lista del Likud è riservato a candidati scelti personalmente dal premier, è improbabile per chi non si classifica tra i primi 16 delle primarie entrare nella prossima Knesset. Colpita una nave commerciale nello stretto di Hormuz Un'imbarcazione nello Stretto di Hormuz ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile, secondo quanto riportato dall'Agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (UKMTO)."L'addetto alla sicurezza della compagnia ha segnalato che la nave è stata colpita da un proiettile non identificato durante una manovra di transito in uscita dallo Stretto di Hormuz", si legge nel comunicato riportato anche da Al Jazeera. "L'impatto ha causato danni alla sala macchine e ha provocato il ferimento di un membro dell'equipaggio", aggiunge il comunicato, precisando che i membri dell'equipaggio superstiti stanno ricevendo assistenza dalla guardia costiera omanita.L'Ukmto ha dichiarato che non sono stati segnalati impatti ambientali e che le autorità stanno indagando, consigliando alle navi presenti nella zona di procedere con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta.

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