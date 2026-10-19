Il ministro degli Esteri rispedisce al mittente la minaccia di nuovi attacchi. Intanto, una nave prende fuoco nel sud dello Stretto dopo aver urtato una mina
Nello Stretto di Hormuz una nave «ha urtato una mina marina, provocando un'esplosione e un incendio nella sala macchine». Lo hanno fatto sapere i Guardiani della Rivoluzione senza fornire informazioni sul nome o sull'origine della petroliera.
La nave «stava tentando di transitare lungo una rotta non autorizzata attraverso il sud» aggiunge il testo, accusando l'imbarcazione di aver disattivato i propri sistemi di localizzazione.
Si tratta solo dell’ultimo episodio di una guerra che dura ormai da otto mesi, alimentata da accuse e minacce reciproche. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi nelle ultime ore è tornato a mettere in guardia gli Stati Uniti da una ripresa degli attacchi contro il paese, avvertendo che Teheran risponderà con ritorsioni.
Aragchi: "Se riprendete ad attaccare risponderemo con ritorsioni"
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia gli Stati Uniti da una ripresa degli attacchi contro il paese, avvertendo che Teheran risponderà con ritorsioni. Il 13 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che avrebbe deciso a breve le prossime mosse nei confronti dell'Iran. "L'ultima volta che avete voluto 'portare a termine il lavoro', l'Iran ne è uscito ancora più forte. Volete tentare di nuovo la sorte? Fate pure. Ma attenzione: anche noi abbiamo delle questioni in sospeso", ha scritto Araghchi sui social. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe trascinando gli Stati Uniti in un'altra guerra per evitare il carcere, indipendentemente dalle conseguenze per Israele.
Aragchi: "Macron si è cercato l'aumento della benzina stando con Trump"
"Il signor Macron si è cercato questa situazione quando ha assicurato al presidente degli Stati Uniti di vedere con favore le atrocità contro l'Iran" scrive su X il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha collegato l'aumento dei prezzi del carburante in Francia al conflitto in corso nel Golfo Persico. "È troppo tardi per dare la colpa a una guerra che gente come lui ha contribuito a provocare. Il popolo francese chiede un cambiamento radicale, inclusa la libertà di riunione", ha aggiunto Araghchi, sottolineando: "Ascolti il futuro della Francia, signor Macron".
Le ambasciate americane mettono in guardia i cittadini Usa
Le ambasciate statunitensi in tutto il Medio Oriente hanno pubblicato un'allerta di sicurezza invitando i cittadini americani a "mantenere un livello di vigilanza più elevato", citando gli attacchi dei ribelli Houthi contro l'Arabia Saudita e il rischio che l'Iran e altri gruppi affiliati al Paese possano lanciare attacchi contro gli interessi statunitensi. "Tenete conto della possibilità di cancellazioni dei voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei trasporti", si legge nell'allerta sicurezza, "Le ostilità potrebbero intensificarsi rapidamente, estendendosi ben oltre l'area direttamente interessata". "Gli americani in viaggio da o verso il Medio Oriente dovrebbero monitorare gli aggiornamenti sulle operazioni aeroportuali e delle compagnie aeree e predisporre in anticipo piani alternativi", si legge ancora.
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