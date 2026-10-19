Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha messo in guardia gli Stati Uniti da una ripresa degli attacchi contro il paese, avvertendo che Teheran risponderà con ritorsioni. Il 13 ottobre, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato che avrebbe deciso a breve le prossime mosse nei confronti dell'Iran. "L'ultima volta che avete voluto 'portare a termine il lavoro', l'Iran ne è uscito ancora più forte. Volete tentare di nuovo la sorte? Fate pure. Ma attenzione: anche noi abbiamo delle questioni in sospeso", ha scritto Araghchi sui social. Il ministro degli Esteri ha poi aggiunto che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu starebbe trascinando gli Stati Uniti in un'altra guerra per evitare il carcere, indipendentemente dalle conseguenze per Israele.