Dopo lo stop al passaggio, un nave già sanzionata dagli Usa attraversa lo Stretto, secondo quanto riporta Reuters. L’offerta di Teheran di una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell’uranio è stata respinta dal presidente degli Stati Uniti
Da lunedì 13 aprile è in vigore il blocco navale, assicurato da 15 navi statunitensi, imposto dal presidente Usa Donald Trump nello Stretto di Hormuz, dopo il fallimento dei negoziati con l’Iran tenuti in Pakistan. Ora «la palla è nel campo» iraniano, ha detto il vicepresidente Usa JD Vance, a capo della delegazione a Islamabad, in un’intervista a Fox News.
Secondo Trump, «Teheran ci ha chiamato, vogliono un accordo», ha affermato. Il New York Times ha rivelato il contenuto della proposta negoziale iraniana – una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell’uranio – respinta, tuttavia, dal presidente statunitense. Sono in corso discussioni sull’opportunità di tenere un ulteriore ciclo di negoziati e il governo pakistano ha offerto di ospitarli nuovamente a Islamabad. Ma, scrive Ap, i funzionari statunitensi hanno menzionato anche Ginevra come possibile sede.
Intanto, una petroliera cinese, sanzionata dagli Stati Uniti per i rapporti commerciali con l’Iran, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco navale.
PUNTI CHIAVE
08:20
Xi incontra il principe emiratino in Cina: piano di pace in quattro punti
08:00
Il Pakistan offre di ospitare la seconda sessione di negoziati
07:21
Una petroliera cinese attraversa Hormuz nonostante il blocco Usa
Wsj, l'Arabia Saudita preme su Trump per la revoca del blocco
L'Arabia Saudita ha fatto pressioni su Trump affinché revochi il blocco navale dello stretto di Hormuz temendo la chiusura dello stretto di Bab al-Mandab, tra Yemen e Gibuti, la principale via di uscita per il petrolio saudita attraverso il Mar Rosso dopo l'impasse sul versante del Golfo Persico. Lo scrive il Wall Street Journal sul suo sito. L'Arabia Saudita sta facendo pressione sugli Stati Uniti anche affinché tornino al tavolo dei negoziati, temendo che la decisione del presidente Trump possa indurre l'Iran ad intensificare le tensioni e a interrompere altre importanti rotte marittime.
Teheran all'Onu: «Il blocco Usa viola la nostra sovranità»
"L'imposizione del blocco marittimo sui porti iraniani da parte degli Stati Uniti indica una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Iran", ha dichiarato il rappresentante iraniano presso le Nazioni Unite, Saeed Iravani, in una lettera indirizzata lunedì sera al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, e al presidente del Consiglio di sicurezza dell'Onu, Jamal Fares Alrowaiei, aggiungendo: "Questo atto illegale costituisce una grave violazione dei principi fondamentali del diritto marittimo internazionale".
"La piena responsabilità e le conseguenze di tale atto illegale ricadono sugli Stati Uniti, in quanto rappresenta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, esacerbando la tensione in una regione già gravemente instabile", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Irna. Nel frattempo, Iravani, in una lettera separata indirizzata alle Nazioni Unite, ha esortato i paesi della regione in cui si trovano le basi statunitensi a "porre fine alla complicità negli attacchi contro l'Iran" e ha chiesto a Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Giordania di risarcire "l'Iran per tutti i danni materiali e morali subiti".
Xi incontra il principe emiratino in Cina: piano di pace in quattro punti
Il presidente cinese, Xi Jinping, ha incontrato a Pechino nella mattinata locale il principe ereditario di Abu Dhabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, che si trova in visita in Cina. Lo riporta l'agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, precisando che l'incontro è avvenuto nella Grande sala del popolo e che Xi ha presentato al principe emiratino un piano in quattro punti per la pace e la stabilità in Medioriente. Secondo quanto riporta Xinhua, i quattro punti previsti dal piano sono: sostenere il principio della coesistenza pacifica degli Stati del Golfo; sostenere il principio di sovranità nazionale; sostenere il principio dello Stato di diritto internazionale per evitare che "il mondo torni alla legge della giungla"; e sostenere il principio del coordinamento tra sviluppo e sicurezza.
Xi: «Rispettare la sovranità dei paesi del Medio Oriente e del Golfo»
Il presidente cinese Xi Jinping ha esortato al "rispetto" della sovranità nazionale dei paesi del Medio Oriente e del Golfo, illustrando le proposte per il mantenimento della pace nella regione. Lo riportano i media statali cinesi."La sovranità, la sicurezza e l'integrità territoriale dei paesi del Golfo in Medio Oriente devono essere sinceramente rispettate", ha affermato Xi, secondo l'emittente statale CCTV.
Colloqui Teheran-Oman su cessate fuoco e negoziati
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo omanita Badr bin Hamad Albusaidi sugli ultimi sviluppi riguardanti il "cessate il fuoco e i negoziati" in corso tra Iran e Stati Uniti, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr. "Araghchi ha sottolineato l'impegno di Teheran "a preservare la pace e la stabilità regionale con la cooperazione e la partecipazione di tutti i paesi della regione e lontano da interventi distruttivi degli Stati Uniti", scrive Mehr. Da parte sua, Albusaidi ha espresso la speranza che la pace e la stabilità "tornino nella regione il prima possibile", ha aggiunto l'agenzia.
Il Pakistan offre di ospitare la seconda sessione di negoziati
Il governo del Pakistan ha offerto di ospitare a Islamabad un secondo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran nei prossimi giorni, prima della fine della tregua di due settimane concordata dai due paesi, secondo quanto riferito da fonti ufficiali pachistane citate dall'emittente televisiva in lingua araba Al Jazeera. La proposta, avanzata su base informale, resta subordinata alla volontà delle parti, che potrebbero richiedere una sede diversa per i colloqui.
Precedentemente due funzionari Usa e una persona informata sui fatti avevano riferito ad AP che le parti stavano valutando la possibilità di nuovi negoziati nel tentativo di raggiungere un accordo, mentre un diplomatico di uno dei paesi mediatori era andato oltre affermando che Teheran e Washington avessero dato il loro consenso a un nuovo confronto. Il diplomatico e i funzionari Usa hanno riferito che si sta nuovamente discutendo di Islamabad come sede ospitante. Inoltre le fonti Usa hanno riferito ad AP che anche Ginevra era una possibilità e che, sebbene sede e tempistica non siano state decise, i colloqui potrebbero tenersi giovedì.
Una petroliera cinese attraversa Hormuz nonostante il blocco Usa
La petroliera cinese Rich Starry sanzionata dagli Stati Uniti ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco navale imposto da Washington. È quanto emerge dai dati di navigazione di MarineTraffic e Kpler citati dalla Reuters. La petroliera e l'azienda proprietaria, Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, sono state sanzionate dagli Stati Uniti per i loro rapporti commerciali con l'Iran.
Nyt, Trump respinge l'offerta di Teheran sullo stop al nucleare
L'Iran, in una risposta formale inviata lunedì, ha offerto agli Usa una sospensione massima di 5 anni dei suoi piani di arricchimento dell'uranio, a fronte dei 20 anni richiesti dalla delegazione Usa nei negoziati tenuti a Islamabad nel fine settimana. Lo riporta il New York Times, in base a quanto riferito da due alti funzionari di Teheran e da uno di Washington. Trump, tuttavia, ha respinto l'offerta, ha precisato il funzionario statunitense. Sono però in corso discussioni sull'opportunità di tenere un ulteriore ciclo di negoziati in presenza, anche se non è ancora stato tracciato alcun piano definitivo.
Vance: «La palla adesso è nel loro campo»
Per quanto riguarda la tregua tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano JD Vance, in un'intervista a Fox News ha spiegato che "la palla è davvero nel loro campo". In un altro passaggio ha aggiunto: "Dobbiamo avere il loro impegno conclusivo a non sviluppare un'arma nucleare. E penso che se gli iraniani sono disposti a incontrarci su questo punto, allora questo potrebbe essere un accordo molto, molto buono per entrambi i paesi. Se non sono disposti a incontrarci su questo punto, dipende da loro".
Sempre facendo riferimento ai recenti colloqui in Pakistan, Vance ha evidenziato che il team iraniano non era in una posizione tale da "concludere un accordo". "Penso che abbiamo acquisito alcune conoscenze su come gli iraniani stanno negoziando ed è proprio per questo - ha specificato - che abbiamo lasciato il Pakistan. Perché abbiamo capito che non erano in grado, credo che il team presente non fosse in grado di concludere un accordo, e dovevano tornare a Teheran, o dal leader supremo o da qualcun altro, e ottenere effettivamente l'approvazione dei termini che avevamo stabilito".
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