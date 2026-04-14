Per quanto riguarda la tregua tra Stati Uniti e Iran, il vicepresidente americano JD Vance, in un'intervista a Fox News ha spiegato che "la palla è davvero nel loro campo". In un altro passaggio ha aggiunto: "Dobbiamo avere il loro impegno conclusivo a non sviluppare un'arma nucleare. E penso che se gli iraniani sono disposti a incontrarci su questo punto, allora questo potrebbe essere un accordo molto, molto buono per entrambi i paesi. Se non sono disposti a incontrarci su questo punto, dipende da loro".

Sempre facendo riferimento ai recenti colloqui in Pakistan, Vance ha evidenziato che il team iraniano non era in una posizione tale da "concludere un accordo". "Penso che abbiamo acquisito alcune conoscenze su come gli iraniani stanno negoziando ed è proprio per questo - ha specificato - che abbiamo lasciato il Pakistan. Perché abbiamo capito che non erano in grado, credo che il team presente non fosse in grado di concludere un accordo, e dovevano tornare a Teheran, o dal leader supremo o da qualcun altro, e ottenere effettivamente l'approvazione dei termini che avevamo stabilito".