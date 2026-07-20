Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che l'Iran sta usando lo Stretto di Hormuz come strumento di pressione nel conflitto in corso in Medio Oriente, aggiungendo che gli altri Paesi devono intensificare la pressione per proteggere la navigazione globale. "E' chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo Stretto e usarlo come strumento di pressione contro il mondo", ha detto Rubio ai giornalisti prima di recarsi nelle Filippine per una riunione dei ministri degli Esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean). "Gli Stati Uniti faranno e continueranno a fare cio' che e' necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri Paesi devono iniziare a fare di piu' e fornire, che si tratti di mezzi militari o finanziari, per contribuire a questo obiettivo", ha proseguito.