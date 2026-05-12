Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto al dipartimento di Giustizia di citare in giudizio i giornalisti autori di articoli basati su fughe di notizie relative alla guerra in Iran. Lo riferisce il Wall Street Journal, che sarebbe una delle testate nel mirino insieme al New York Times e al Washington Post.

Secondo fonti interne all'amministrazione, il mese scorso il presidente Trump si è lamentato in privato con il ministro della Giustizia, Todd Blanche, il quale avrebbe promesso mandati di comparizione specifici per i cronisti che si sono occupati di notizie sensibili relative alla sicurezza nazionale. Trump avrebbe consegnato a Blanche una pila di articoli di giornale che lui e altri alti funzionari ritenevano una minaccia per la sicurezza nazionale, ha riferito una fonte, con un post-it su cui era scritto "tradimento".

I pezzi incriminati riguardano, tra le altre cose, le pressioni di Israele sull'amministrazione, i pareri negativi degli alti gradi militari sull'intervento in Iran e le operazioni di ricerca dei piloti degli aerei Usa abbattuti durante il conflitto.