Nonostante gli Usa abbiano respinto l’ultima proposta iraniana arrivata sul tavolo, è ancora aperto lo spiraglio per una risoluzione con Teheran. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate per discutere delle future strategie del conflitto in Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari
Il cessate il fuoco con l’Iran per il presidente Usa Donald Trump è «debolissimo, in terapia intensiva». Rimane però uno spiraglio per una risoluzione tra Washington e Teheran, nonostante gli Stati Uniti abbiano respinto l’ultima proposta iraniana arrivata sul suo tavolo via Islamabad. La soluzione diplomatica con l’Iran è ancora possibile, ha aggiunto Trump, anche se – secondo quanto riportato dalla Cnn – il presidente Usa avrebbe incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate per discutere delle future strategie del conflitto in Iran, inclusa la ripresa delle azioni militari.
Secondo il quotidiano statunitense Axios, Trump vuole un accordo ma il rifiuto dell’Iran di accettare molte delle sue richieste e la mancata disponibilità a fare concessioni significative sul programma nucleare hanno riportato l’opzione militare sul tavolo.
Intanto il tycoon si prepara per la sua visita in Cina dal 13 al 15 maggio. «Non vedo l’ora di partire», ha scritto sul suo social Truth, «accadranno grandi cose per entrambi i paesi!».
PUNTI CHIAVE
07:15
Iran, Ghalibaf: "Nessuna alternativa" al piano in 14 punti
Pakistan smentisce di aver dato rifugio ad aerei Teheran
Il Pakistan ha negato di aver fornito rifugio ad aerei iraniani sul proprio territorio, come sostenuto da Cbs. Secondo l'articolo della testata statunitense, Islamabad avrebbe contribuito a proteggere i velivoli da attacchi Usa, un'operazione non compatibile con il suo ruolo di mediatore.
"Il Pakistan smentisce categoricamente il servizio di Cbs News sulla presenza di aerei iraniani presso la base aerea di Nur Khan, definendolo fuorviante e sensazionalistico", ha dichiarato il ministero degli Esteri pakistano in un comunicato, "gli aerei iraniani attualmente di stanza in Pakistan sono arrivati durante il periodo di cessate il fuoco e non sono collegati ad alcuna operazione militare o accordo di protezione".
Trump: «Non vedo l'ora di andare da Xi, accadranno grandi cose»
"Non vedo l'ora di partire per la Cina, un Paese straordinario, guidato da un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i Paesi!". Lo scrive il presidente Usa, Donald Trump, in un post sul suo social Truth. La visita di Trump in Cina è in programma dal 13 al 15 maggio.
Wsj, Trump chiede indagini su cronisti per fughe notizie
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiesto al dipartimento di Giustizia di citare in giudizio i giornalisti autori di articoli basati su fughe di notizie relative alla guerra in Iran. Lo riferisce il Wall Street Journal, che sarebbe una delle testate nel mirino insieme al New York Times e al Washington Post.
Secondo fonti interne all'amministrazione, il mese scorso il presidente Trump si è lamentato in privato con il ministro della Giustizia, Todd Blanche, il quale avrebbe promesso mandati di comparizione specifici per i cronisti che si sono occupati di notizie sensibili relative alla sicurezza nazionale. Trump avrebbe consegnato a Blanche una pila di articoli di giornale che lui e altri alti funzionari ritenevano una minaccia per la sicurezza nazionale, ha riferito una fonte, con un post-it su cui era scritto "tradimento".
I pezzi incriminati riguardano, tra le altre cose, le pressioni di Israele sull'amministrazione, i pareri negativi degli alti gradi militari sull'intervento in Iran e le operazioni di ricerca dei piloti degli aerei Usa abbattuti durante il conflitto.
Iran, Ghalibaf: "Nessuna alternativa" al piano in 14 punti
Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha scritto su X che "non c'è alternativa" al piano in 14 punti presentato da Teheran per mettere fine al conflitto. "Non c'è altra alternativa che accettare i diritti del popolo iraniano così come sono esposti nella proposta in 14 punti - ha scritto Ghalibaf - qualsiasi altro approccio non porterà a nulla, se non a un fallimento dopo l'altro. Più tergiversano, più i contribuenti americani ne pagheranno le conseguenze".
Trump: "Il nostro esercito è fantastico, stiamo facendo il culo a tutti"
Durante una cena per la polizia alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha elogiato l'esercito per le operazioni contro l'Iran. "Le nostre forze armate sono fantastiche, stiamo facendo il culo a tutti", ha detto Trump.
Cnn: "Incontro Trump-generali, si valuta di riprendere gli attacchi contro l'Iran"
Il presidente americano Donald Trump ha incontrato la sua squadra per la sicurezza nazionale e i alti vertici delle forze armate Usa per discutere le future strategie per il conflitto con l'Iran, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate.
Wsj, gli Emirati hanno condotto attacchi segreti contro l'Iran
Gli Emirati Arabi Uniti hanno condotto attacchi militari contro l'Iran. Lo scrive il The Wall Street Journal, spiegando che "fonti informate sui fatti" hanno citato, tra gli altri, un attacco aereo compiuto in aprile contro una raffineria di petrolio sull'isola di Lavan. Precisando che l'esercito emiratino "è ben equipaggiato con aerei da combattimento di fabbricazione occidentale", il quotidiano internazionale spiega che "gli attacchi suggeriscono che il Paese è ora più disposto a usarli per proteggere il suo potere economico e la sua crescente influenza in tutto il Medio Oriente".
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