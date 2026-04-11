Il governo Starmer rinuncia a causa dell’opposizione del presidente degli Stati Uniti, che lo aveva definito «un atto di grande stupidità»: l’isola più grande è sede della base militare Gb-Usa. La storica dell’arcipelago conteso, tra rivendicazioni e procedimenti legali

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Il Regno Unito ha fatto sapere di aver accantonato i piani per la restituzione a Mauritius delle isole Chagos, che ospitano la strategica base militare anglo-americana di Diego Garcia, dopo le forti critiche mosse all'accordo da Donald Trump.

L'anno scorso la Gran Bretagna aveva raggiunto un accordo con Mauritius per restituire le isole dell'Oceano Indiano alla sua ex colonia e pagare un affitto per un secolo per Diego Garcia, l'isola più grande, sede della base militare Gb-Usa. Trump ha pesantemente criticato l'accordo di restituzione definendolo «un atto di grande stupidità» e oggi i media britannici hanno riportato che il governo di Keir Starmer avrebbe ritirato le proposte di legge che davano attuazione all'accordo.

Un ex alto funzionario governativo ha affermato che Londra è stata di fatto costretta ad abbandonare il piano a causa dell'opposizione di Trump. «Quando il presidente degli Stati Uniti si dichiara apertamente ostile, il governo deve ripensarci, quindi questo accordo verrà messo in una fase di stallo per il momento», ha detto alla BBC radio Simon McDonald.

«Abbiamo sempre detto che avremmo proceduto con l'accordo solo se avesse avuto il sostegno degli Stati Uniti», si legge in una nota di Downing Street. L'ufficio di Starmer ha rilasciato la dichiarazione in risposta alle notizie secondo cui la legge a sostegno dell'accordo per la restituzione dell'arcipelago delle Chagos a Mauritius sarebbe scaduta in Parlamento e che non sarebbe stato presentato alcun nuovo disegno di legge sulle Chagos.

Le Chagos contese

Situate a sud delle Maldive, le Isole Chagos furono scoperte dai portoghesi nel XVI secolo, ma rimasero disabitate fino alla colonizzazione francese nel XVIII secolo. Vi furono poi portati schiavi africani per la coltivazione di noci di cocco e copra. Le Isole Chagos furono cedute al Regno Unito nel 1814, che le incorporò nella colonia di Mauritius nel 1903. La schiavitù ebbe inizio nel 1834 e i lavoratori indigeni arrivarono nell'arcipelago mescolandosi con gli abitanti originari.

La sovranità britannica sul territorio è stata contestata sin dalla sua acquisizione da parte di Londra nel 1965, quando gli abitanti furono espulsi per la costruzione di una base militare che poi fu condivisa con il Pentagono. Nel 1965, Londra acquistò le Isole Chagos dalle istituzioni semi-autonome di Mauritius per tre milioni di sterline. L'arcipelago rimase sotto il controllo britannico anche dopo che Mauritius ottenne l'indipendenza tre anni dopo.

Nel 1966, il Regno Unito firmò un contratto di locazione cinquantennale con gli Stati Uniti, autorizzandoli a utilizzare Diego Garcia per scopi militari. Tra il 1968 e il 1973, 2.000 abitanti delle Chagos, descritti in un cablogramma britannico dell'epoca come «pochi Tarzan e Venerdì», furono gradualmente espulsi. Nel 2023, l'ong Human Rights Watch accusò Gran Bretagna e Stati Uniti di aver commesso crimini contro l'umanità per aver sfollato la popolazione indigena. Queste accuse furono respinte da Londra.

La base aerea di Diego Garcia rivestiva una notevole importanza strategica per Londra e Washington già durante la Guerra Fredda. La caduta di Saigon nel 1975 e la vittoria dei Khmer Rossi in Cambogia nello stesso anno ridussero le capacità militari americane nel Sud-est asiatico, mentre la marina sovietica espandeva la sua influenza nell'Oceano Indiano. In seguito alla Rivoluzione iraniana del 1979, gli Stati Uniti ampliarono la base per ospitare un maggior numero di navi da guerra e bombardieri pesanti. Diego Garcia ha svolto un ruolo di primo piano in entrambe le guerre statunitensi in Iraq (1990-1991 e 2003-2011) e nella campagna di bombardamenti statunitensi in Afghanistan del 2001.

La base è stata recentemente utilizzata per lanciare attacchi di bombardieri B-2 contro i ribelli Houthi in Yemen, alleati dell'Iran contro Israele a Gaza. Nel 2016, l'accordo che consentiva agli Stati Uniti di utilizzare Diego Garcia è stato prorogato fino al 2036.

Una storia di procedimenti legali

Nel maggio 2025, il Regno Unito ha firmato un accordo con Mauritius per la restituzione delle isole, versando 136 milioni di dollari all'anno per l'affitto di Diego Garcia per 99 anni, garantendo, secondo Londra, il continuo utilizzo della base militare. Questo accordo è giunto al termine di decenni di battaglie legali.

La prima, avviata nel 1975, si concluse con un pagamento di 4 milioni di sterline da parte della Gran Bretagna nel 1982 e la concessione di terreni a Mauritius del valore di un milione di sterline. Nel 2007, una Corte d'Appello britannica autorizzò il ritorno degli abitanti delle Chagos, decisione ribaltata dalla Camera dei Lord l'anno successivo. Nel novembre 2016, Londra confermò la sua opposizione al reinsediamento degli abitanti delle Chagos, «per ragioni di fattibilità, interessi di difesa e sicurezza e costi per i contribuenti britannici». Gli abitanti delle Chagos e i loro discendenti sono attualmente circa 10.000, sparsi tra Mauritius, le Seychelles e Gran Bretagna.

Le rivendicazioni di Mauritius

Nel 2010, il governo britannico presentò un progetto di riserva marina che avrebbe lasciato le Isole Chagos disabitate, a eccezione di Diego Garcia. I documenti diplomatici trapelati da WikiLeaks mostrano che l'obiettivo principale era porre fine ai tentativi degli abitanti delle Chagos di farvi ritorno. Il parco è stato dichiarato illegale nel 2015 da un tribunale arbitrale internazionale.

Mauritius, che ritiene che il processo di decolonizzazione britannico abbia violato il diritto internazionale, rivendica la propria sovranità sull'arcipelago delle Chagos e il diritto di reinsediarvi i suoi ex abitanti. Il 25 febbraio 2019, la Corte internazionale di giustizia ha invitato il Regno Unito a porre fine alla sua amministrazione, in un parere consultivo respinto da Londra, che sostiene che la base di Diego Garcia sia essenziale per difendere il mondo dalle minacce «terroristiche».

Mauritius si è quindi rivolta alle Nazioni Unite, dove nel 2019 l'Assemblea generale ha approvato una risoluzione non vincolante ma politicamente significativa, concedendo al Regno Unito sei mesi di tempo per restituire l'arcipelago a Mauritius.

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