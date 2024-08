L’Iran ha respinto gli appelli dei paesi occidentali a rinunciare alla rappresaglia su Israele, dopo l’uccisione del leader di Hamas a Teheran. Il segretario Usa Antony Blinken sarebbe in partenza per il Medio Oriente

Gli Stati Uniti hanno affermato di condividere le preoccupazioni di Israele su un possibile attacco dell’Iran o dei suoi alleati che potrebbe avvenire «questa settimana», ha fatto sapere John Kirby, portavoce del consigliere per la Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca. L’Iran ha invece respinto l’invito dei paesi occidentali a ritirare le minacce contro Israele, dopo l’uccisione a Teheran del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, da parte di Tel Aviv.

«La Repubblica islamica è determinata a difendere la sua sovranità e non chiede a nessuno l’autorizzazione per esercitare i suoi diritti legittimi», ha dichiarato in un comunicato stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Nasser Kanani. Per Teheran le richieste di de-escalation di Francia, Regno Unito e Germania «mancano di logica politica e sono completamente contrarie ai principi e alle regole del diritto internazionale».

Secondo alcune fonti sentite da Axios, il segretario di stato Usa Antony Blinken dovrebbe partire oggi per il Medio Oriente e visitare, in base alle informazioni reperite finora, Qatar, Egitto e Israele. La decisione, secondo Axios, non sarebbe definitiva, considerata l’allerta per il possibile attacco iraniano.

Per il segretario di stato statunitense è però importante che Hamas prenda parte al vertice di giovedì per la ripresa dei negoziati sul cessate il fuoco a Gaza, ha fatto sapere il Dipartimento di stato, ripreso dal Times of Israel. Blinken lo avrebbe comunicato in una telefonata al suo omologo turco Hakan Fidan, dopo l’annuncio di Hamas di due giorni fa, che avvertiva che non avrebbe preso parte ai colloqui e chiedeva ai mediatori di convincere Israele ad accettare la proposta aggiornata presentata a luglio.

Il messaggio di Israele

L’esercito israeliano è in stato di massima allerta, scrive il Wall Street Journal. Tel Aviv avrebbe comunicato agli Stati Uniti e ad altri paesi europei che la sua reazione a un possibile attacco da parte della Repubblica islamica sarà diretta sul territorio iraniano, indipendentemente dalla portata dell’attacco di Teheran. Lo riporta l’emittente radiofonica dell’Idf, citata dal Times of Israel. Secondo fonti anonime sentite dalla radio israeliana il governo di Benjamin Netanyahu avrebbe comunicato di essere determinato ad attaccare l’Iran anche se il potenziale attacco di Teheran non dovesse causare vittime.

