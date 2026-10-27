Il presidente israeliano Isaac Herzog e sua moglie Michal hanno esercitato il loro diritto di voto per la Knesset - il parlamento dello stato ebraico - in un seggio nel quartiere di Rehavia. "È un grande privilegio poter andare a votare e sono orgoglioso che Michal e io abbiamo esercitato il diritto fondamentale di ogni cittadino", ha dichiarato ai giornalisti. "Spero che questa sia una vera festa della democrazia", ha chiarito, "A nessuno può essere permesso di rovinarla o di minarne i principi". Oggi "siamo tutti uguali", ha proseguito, "È il nostro giorno: andiamo a far sentire la nostra voce e a votare".