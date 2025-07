Non c’è ancora una svolta in vista alla tensione in medio oriente: domani l’inviato di Trump Witkoff sarà a Roma per discutere di un cessate il fuoco con i rappresentanti del Qatar, ma intanto oltre cento ong denunciano una «carestia di massa»

Domani, Roma torna al centro della diplomazia internazionale. L’inviato del presidente statunitense Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, vedrà il ministro israeliano degli Affari Strategici Ron Dermer e un alto rappresentante del Qatar, in un vertice riservato confermato da Axios. L’obiettivo è spingere per un accordo sul cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi israeliani ancora detenuti nella Striscia.

La missione americana arriva in un momento di massimo allarme umanitario: secondo oltre cento organizzazioni internazionali, tra cui Medici Senza Frontiere, Oxfam e Save the Children, nella Striscia è in corso una “carestia di massa” che rischia di decimare la popolazione civile. L’ultimo bilancio parla di oltre 100 morti per fame, tra cui decine di bambini, mentre l’Afp lancia un appello senza precedenti per evacuare i suoi giornalisti affamati e intrappolati a Gaza.

Intanto il conflitto continua con intensità crescente: l’esercito israeliano ha colpito 120 obiettivi nelle ultime 24 ore e le operazioni di terra proseguono con cinque divisioni schierate. Il bilancio ufficiale delle vittime palestinesi ha superato i 59.000 morti, con oltre 140.000 feriti.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ribadisce la sua posizione: «Basta bombardamenti, basta morti civili. È il momento di un cessate il fuoco immediato».

L'esercito israeliano sull'attacco alla chiesa: "Deviazione involontaria di munizioni" L'Idf ha rilasciato un aggiornamento sull'attacco della scorsa settimana all'unica chiesa cattolica di Gaza, affermando che un'indagine completata dimostra che "la chiesa è stata colpita accidentalmente a causa di una deviazione involontaria di munizioni" durante le operazioni delle sue truppe nella zona. In seguito all'incidente, si legge, "sono state ulteriormente chiarite le linee guida per aprire il fuoco in prossimità di edifici religiosi, rifugi e altri siti sensibili". Dopo la telefonata tra il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e papa Leone XIV in merito all'incidente, le forze israeliane ribadiscono di "deplorare ogni danno causato ai civili", e aggiungono di aver "agevolato l'ingresso di aiuti umanitari, tra cui cibo, attrezzature mediche e medicinali, alla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza". Dieci morti per fame nelle ultime 24 ore Il ministero della Salute ha affermato che nelle ultime 24 ore gli ospedali hanno registrato altri 10 decessi dovuti alla fame. Il conteggio porta il numero totale di morti per carestia a 111, a partire dagli attacchi del 7 ottobre 2023. Idf: "stiamo intensificando le operazioni nel nord della città di Gaza" Nelle ultime dichiarazioni, l'esercito israeliano ha comunicato che le truppe stanno "intensificando le operazioni" nel nord di Gaza City e ha rivendicato l'uccisione di diversi combattenti di Hamas a Jabalia, nel nord di Gaza. Non c'è stata alcuna reazione immediata da parte del gruppo palestinese. L'esercito ha inoltre affermato di aver attaccato 120 "obiettivi terroristici" nelle ultime 24 ore, tra cui decine nella striscia di Gaza meridionale. L'appello di 111 Ong: "Carestia di massa" Più di 100 organizzazioni umanitarie, tra cui Medici Senza Frontiere, Save the Children e Oxfam, hanno lanciato un appello congiunto denunciando una “carestia di massa” in corso nella Striscia di Gaza. Il comunicato descrive una crisi alimentare fuori controllo: oltre 2 milioni di persone affrontano gravi carenze di cibo e beni essenziali dopo 21 mesi di conflitto. Le Ong chiedono un cessate il fuoco immediato, la riapertura dei valichi e il ripristino del flusso umanitario sotto coordinamento Onu. “Le persone che assistiamo si stanno consumando”, si legge nella nota. Almeno 31 palestinesi uccisi dalle forze israeliane Fonti mediche riferiscono che il numero delle persone uccise negli attacchi israeliani a Gaza finora è salito ad almeno 31. Tajani: "Basta morti a Gaza" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto a margine del forum d'affari Italia-Algeria a Roma: "L'Italia ha detto chiaramente basta bombardamenti, basta civili morti. Cessate il fuoco immediato". "Stiamo facendo tutto il possibile per arrivare a una conclusione positiva sul cessate il fuoco. Troppi morti civili, e' inaccettabile", ha aggiunto, lanciando un appello al rilascio degli ostaggi israeliani.

© Riproduzione riservata