Secondo Al-Arabiya Hamas ha violato il cessate il fuoco su Rafah causando la risposta dell’aeronatuica dell’Idf
Gli Stati Uniti hanno avvertito i Paesi garanti dell’accordo di pace su Gaza Qatar, Turchia ed Egitto - di essere in possesso di «informazioni credibili» su un imminente attacco pianificato da Hamas contro civili palestinesi nella Striscia. Lo ha reso noto il Dipartimento di Stato, sottolineando che un’azione del genere costituirebbe «una diretta e grave violazione del cessate il fuoco» e «metterebbe a rischio i progressi raggiunti con la mediazione». «Se Hamas dovesse procedere - si legge nella nota - saranno adottate misure per proteggere la popolazione di Gaza e preservare l’integrità del cessate il fuoco». Stando a quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz e da Al-Jazzera Hamas ha immediatamente smentito. «I fatti sul terreno mostrano il contrario», affermano i miliziani Hamas in un comunicato, accusando invece le forze di occupazione israeliane di aver «istituito, armato e finanziato bande criminali» responsabili di «omicidi, rapimenti e saccheggi di aiuti umanitari» ai danni della popolazione. Secondo Haaretz, Hamas sostiene che le proprie forze di sicurezza stiano intervenendo per «dare la caccia a queste bande» con il sostegno dei civili, «per difendere la popolazione e proteggere i beni pubblici e privati».
Media e testimoni, riad Idf sul sud di Gaza
Un testimone e media israeliani riferiscono di due raid aerei israeliani sul sud della Striscia di Gaza dove, secondo un ufficiale israeliano, Hamas ha attaccato soldati israeliani. "Jet hanno effettuato due raid aerei su Rafah" in una "zona sotto controllo militare israeliano", ha detto all'agenzia Afp un testimone. Un altro ha parlato di "scontri" tra Hamas e un altro gruppo armato palestinese in un'area "sotto controllo militare israeliano". Stando a una fonte militare israeliana, Hamas ha "condotto più attacchi" contro le forze israeliane.
Ben Gvir chiede a Netanyahu di riprendere operazioni sulla Striscia
Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir ha chiesto al premier Benjamin Netanyahu di riprendere le operazioni militari nella Striscia di Gaza. In un clima di escalation, l'appello pubblico del leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit è giunto dopo che non meglio identificati "agenti terroristici" hanno lanciato un attacco contro le forze israeliane a Rafah, in un'apparente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas.
"Chiedo al primo ministro di ordinare alle Forze di Difesa Israeliane di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia a pieno regime", ha dichiarato il ministro in una nota.
"La falsa convinzione che Hamas cambierà idea, o che rispetterà l'accordo firmato, si sta rivelando, prevedibilmente, pericolosa per la nostra sicurezza. Questa organizzazione terroristica nazista deve essere completamente distrutta, e prima lo sarà, meglio sarà", ha sottolineato Ben Gvir. Ieri il ministro ha dichiarato a "Meet The Press" di Channel 12 di aver dato a Netanyahu una scadenza non specificata per smantellare Hamas e introdurre la pena di morte per i terroristi. Ben Gvir minacciato che, se le sue condizioni non fossero state soddisfatte, il suo partito Otzma Yehudit avrebbe lasciato il governo. Ben Gvir ha recentemente minacciato di andarsene se Hamas "continuasse a esistere" dopo la liberazione degli ostaggi, affermando che il suo partito non sarebbe stato complice di "una sconfitta nazionale" e di "una vergogna eterna".
Israele, da stasera esercitazioni su vasta scala in Libano
Le forze israeliane (Idf) hanno annunciato che avvieranno questa sera manovre militari su "vasta scala" che andranno avanti per cinque giorni lungo il confine con il Libano e nelle località israeliane nella zona. Le esercitazioni si concluderanno giovedì e serviranno, secondo le Idf, a "simulare vari scenari, comprese la difesa del territorio e la risposta a minacce sul campo". I militari precisano che le manovre erano "pianificate" e avvertono che potrebbero essere udite esplosioni.
Media: attacco a forze Israele a Rafah, raid Idf sull'area
"Hamas oggi ha violato il cessate il fuoco con un incidente tra combattenti dell'Idf e terroristi che hanno aperto il fuoco contro un mezzo del genio a Rafah. In risposta, l'aeronautica ha attaccato l'area di Rafah. Al-Arabiya ha riferito che l'Idf ha effettuato tre attacchi aerei". Così la testata israeliana N12. Il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz ricevono aggiornamenti sugli sviluppi sul campo in una riunione di gabinetto. E' in corso una valutazione tra Netanyahu, il ministro e alti funzionari Odf in merito alla natura della risposta e alla prosecuzione delle attività nella Striscia.
Hamas, è Israele a creare e finanziare bande armate
Hamas replica dopo la nota del Dipartimento di Stato Usa, dopo che gli Stati Uniti hanno reso noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza. Per Hamas, riporta la tv satellitare al-Jazeera, "i fatti sul campo dimostrano" che è Israele che "ha creato, armato e finanziato bande criminali" nell'enclave palestinese "che hanno commesso omicidi, rapimenti, furti di camion di aiuti e attacchi contro i civili palestinesi". Hamas, che nel 2007 prese il controllo di Gaza, afferma che le sue forze "stanno portando avanti il loro dovere nazionale perseguendo queste bande", che "hanno ammesso i loro reati". E, bollando come false le affermazioni contenute nella dichiarazione del Dipartimento di Stato, le considera "pienamente allineate con la propaganda israeliana fuorviante".
"Forniscono una copertura per il proseguimento dei crimini dell'occupazione e dell'aggressione organizzata contro la nostra gente", sostiene il gruppo, stando ad al-Jazeera. Hamas invita a "smettere di ripetere la narrativa fuorviante" di Israele e a "concentrarsi sulla riduzione delle ripetute violazioni del cessate il fuoco".
Media, Hamas nega di voler attaccare civili di Gaza
Hamas ha respinto una dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il gruppo palestinese avrebbe pianificato un attacco contro i civili a Gaza. Lo scrive Al Jazeera. Hamas ha difeso il suo attacco a quelle che ha definito "bande criminali armate e finanziate" sostenute da Israele e operanti a Gaza, che, ha aggiunto, stavano compiendo "uccisioni, rapimenti, furti di camion di aiuti umanitari e aggressioni contro civili palestinesi". Hamas ha affermato che le sue operazioni si stavano svolgendo secondo "leggi chiare" e che erano necessarie per il mantenimento della sicurezza a Gaza.
Presidente Croce rossa, Gaza è distrutta gli aiuti non sono un atto di guerra
"Gaza è completamente distrutta, serve tutto, e intendo davvero tutto. In ordine di priorità: acqua, cibo, medicine. E dignità umana. Dobbiamo assicurarci che entreranno i materiali che ci permetteranno di ripristinare e ricostruire tutto ciò che è possibile". Lo afferma in una intervista rilasciata al Fatto Quotidiano Mirjana Spoljaric, presidente della Croce Rossa internazionale, con un appello "agli Stati per il ritorno al diritto umanitario" perché "se queste regole fossero rispettate davvero non vedremmo l'abbassamento dello standard nella protezione dei civili nei conflitti, né assisteremmo ad una deliberata strumentalizzazione dell'aiuto umanitario nel perseguimento di obiettivi militari. L'aiuto non può diventare strumento di guerra". Riguardo la fine delle ostilità, attraverso il piano messo a punto dal presidente Usa Donald Trump, spiega: "Non commento il piano, ma posso dire è che non c'era alternativa al cessate il fuoco. Temo che non ci sia più resilienza della popolazione in caso di ripresa delle ostilità. Gli accordi sono forti se lo è la volontà politica dei soggetti coinvolti. Ci vorrà tempo, intanto ci dobbiamo assicurare che i civili a Gaza, Israele, West Bank vivano con dignità e senza paura".
Idf demarca Linea Gialla con grossi blocchi di cemento
L'Idf ha iniziato a demarcare fisicamente il confine di ritiro della Linea Gialla a Gaza, collocando grossi blocchi di cemento dipinti di giallo ai quali vengono attaccati cartelli metallici dello stesso colore. Lo riferisce il quotidiano Times of Israel, mentre in rete circolano già foto e video girati nei pressi della Yellow Line.
Venerdì 17 ottobre il ministro della Difesa Israel Katz ha ordinato la demarcazione fisica in modo che i confini del controllo militare nella Striscia siano chiaramente visibili, avvertendo che "ogni violazione avrà una risposta immediata". Secondo Katz, i marcatori serviranno da avvertimento per "i terroristi di Hamas e i residenti di Gaza che qualsiasi violazione o tentativo di oltrepassare la linea verrà respinto con il fuoco".
L'Idf ha ucciso diversi palestinesi negli ultimi giorni, affermando che avevano oltrepassato la Linea Gialla e rappresentato una minaccia per le truppe israeliane. La Linea Gialla, così come tracciata dai mediatori, comprende oltre la metà del territorio della Striscia, ovvero il 53%, la maggior parte del quale si trova al di fuori delle aree urbane.
Hamas contro Usa: è Israele che arma bande di Gaza
"È Israele che ha armato e finanziato le bande di Gaza": Hamas ha risposto in questi termini al Dipartimento di Stato Usa sulla minaccia di un imminente massiccio attacco ai civili palestinesi da parte del movimento terroristico. Nella sua dichiarazione Hamas controbatte che "i fatti sul campo dimostrano che Israele e' colui che ha creato, armato e finanziato bande criminali armate all'interno della Striscia di Gaza". Nelle scorso ore, una dichiarazione del Dipartimento di Stato Usa affermava di avere informazioni attendibili secondo cui l'organizzazione armata palestinese violerà l'accordo di cessate il fuoco e attaccherà i civili palestinesi.
Figlia ostaggio restituito, mio padre finalmente a casa
Mika Engel, figlia di Ronen Engel, il cui corpo è stato restituito a Israele da Hamas durante la notte, ha scritto che suo padre è "finalmente a casa". Mika era stata rapita anche lei il 7 ottobre dal kibbutz Nir Oz con la madre Karina e la sorella Yuval; è stata poi liberata nel novembre 2023. "Dopo 744 giorni, mio padre è finalmente tornato a casa. Non è quello che speravamo, non è quello che desideravamo per lui, ma finalmente è arrivato", ha scritto su Instagram. "I nostri cuori sono con le famiglie degli ostaggi e non ci fermeremo finche' l'ultimo ostaggio ucciso non sarà tornato a casa", ha proseguito Mika Engel.
Idf, identificati resti ostaggio
Le autorità israeliane hanno annunciato di aver identificato i resti di Ronen Engel, uno dei due ostaggi deceduti consegnati il giorno prima da Hamas. L'esercito israeliano ha dichiarato di "aver informato la famiglia dell'ostaggio Ronen Engel" del ritorno dei suoi resti in Israele, informazione confermata dall'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu. Netanyahu ha ribadito che Israele non scenderà a "nessun compromesso" e non lesinerà gli sforzi "finché tutti gli ostaggi caduti non saranno stati rimpatriati". Ronen Engel, 54 anni, residente nel kibbutz Nir Oz, era stato rapito dalla sua casa e ucciso da Hamas il 7 ottobre 2023; il suo corpo era stato portato via e tenuto in ostaggio nella Striscia di Gaza. Era stato dichiarato morto il 1 dicembre 2023
Usa, attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza
li Stati Uniti rendono noto di essere in possesso di "informazioni credibili" secondo cui Hamas sta pianificando un attacco "imminente" contro i civili della Striscia di Gaza. "Gli Stati Uniti hanno informato i Paesi garanti dell'accordo di pace per Gaza (Qatar, Turchia ed Egitto) di informazioni credibili che indicano un'imminente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas contro la popolazione di Gaza", si legge in una nota diffusa nella notte dal Dipartimento di Stato. E "questo attacco pianificato contro i civili palestinesi costituirebbe una violazione diretta e grave dell'accordo di cessate il fuoco e comprometterebbe i progressi significativi raggiunti con il lavoro di mediazione".
Ad Hamas viene chiesto di "rispettare gli impegni" secondo "i termini del cessate il fuoco". "Se Hamas dovesse andare avanti con questo attacco, saranno adottate misure per proteggere la popolazione di Gaza e per tutelare" il "cessate il fuoco". Gli Stati Uniti e "gli altri Paesi garanti restano determinati nell'impegno per la sicurezza dei civili, per mantenere la calma" e "promuovere pace e prosperità per la popolazione di Gaza e della regione".
Non ci sono, evidenziano i media americani, dettagli sul possibile attacco, gli obiettivi o il luogo, ma la nota del Dipartimento di Stato arriva dopo le ultime parole di Donald Trump. "Se Hamas continua a uccidere persone a Gaza - ha detto nei giorni scorsi il tycoon - non avremo altra scelta se non quella di entrare e ucciderli". Sinora non ci sono reazioni da parte di Hamas. Il Times of Israel evidenzia come nei dettagli resi noti dell'accordo per un cessate il fuoco a Gaza non ci siano accenni espliciti a una potenziale repressione di Hamas nei confronti dei civili di Gaza.
