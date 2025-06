Con Netanyahu "è la prima volta in un decennio che siamo d'accordo su qualcosa. Non sono d'accordo con questo governo e non penso che sia un buon primo ministro. Ma questa volta ha preso la decisione giusta. Su questo tema, a differenza di tanti altri, il popolo israeliano è unito" dice il leader dell'opposizione Yair Lapid in merito all'attacco all'Iran. "Tutti noi crediamo che non ci fosse altra scelta - aggiunge -. Nessuno ne è contento. Nessuno vuole la guerra né le vittime. Nessuno vuole vedere gli ospedali bombardati. Ma è un prezzo che siamo disposti a pagare". Poi sottolinea: "Tutto ruota attorno a un unico obiettivo: impedire all'Iran di diventare una potenza nucleare. Non siamo noi che abbiamo dichiarato guerra. Da decenni il regime degli ayatollah vuole distruggere Israele a ogni costo, usando la bomba nucleare come strumento. Questa è una minaccia esistenziale per noi".