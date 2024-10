La forza di peacekeeping delle Nazioni Unite in Libano ha fatto sapere a Israele che non lascerà le sue posizioni nel sud del Paese nonostante quella che ha definito una richiesta di "trasferimento" da parte dello Stato ebraico. "Il 30 settembre, l'Idf (l'esercito israeliano) ha notificato all'Unifil la sua intenzione di intraprendere limitate incursioni via terra in Libano. Hanno anche richiesto che ci trasferissimo da alcune delle nostre posizioni", si legge in una nota della forza delle Nazioni Unite di cui fa parte anche un contingente italiano, aggiungendo che "i peacekeeper rimangono in tutte le posizioni e la bandiera delle Nazioni Unite continua a sventolare"