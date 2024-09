Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite terrà oggi una riunione d'urgenza per discutere della situazione in Libano dopo l'escalation con Israele e i raid aerei delle Idf che hanno causato oltre 500 morti. L'incontro di oggi si terrà su richiesta della Francia e si svolgerà alle 18 ora di New York alla presenza del Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. Nel frattempo, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che ritarderà di un giorno la sua partenza per New York, dove è atteso un suo intervento all'Assemblea Onu.