«Lo sconfinamento è dovuto agli strumenti di guerra elettronica russa», ha precisato il ministero della Difesa della Lettonia

false false

La conferma è arrivata nel pomeriggio di venerdì 14 agosto: il drone abbattuto nei cieli della Lettonia da un Eurofighter italiano è ucraino. «Lo sconfinamento è dovuto agli strumenti di guerra elettronica russa», ha precisato il ministero della Difesa di Riga.

I caccia italiani decollati per l’intercettazione fanno parte del contingente Nato (Bap) incaricato di pattugliare il fianco orientale dell’Alleanza. Sono arrivati alla base lettone di Šiauliai il 31 luglio e il loro turno durerà per i prossimi quattro mesi.

«Siamo molto grati agli italiani per il loro servizio nella missione di pattuglia», ha detto dopo l’abbattimento la ministra degli Esteri lettone, Baiba Braze. La Lettonia, come gli altri paesi baltici, Lituania ed Estonia, non possiede una propria aviazione militare.

Lo sconfinamento è avvenuto in occasione di un attacco ucraino contro il porto di Ust-Luga, nella regione di San Pietroburgo. Si tratta del quarto drone abbattuto dai caccia Nato nella regione nel 2026, ma molti di più sono gli incidenti che non hanno richiesto l’intervento dell’aviazione.

La mancata intercettazione di un drone ucraino, lo scorso maggio, aveva contribuito a una crisi di governo che ha portato a un cambio dell’esecutivo nel paese.

Con l’intensificarsi del conflitto aereo tra Russia e Ucraina, le incursioni di droni nello spazio aereo Nato sono diventate sempre più frequenti. Ieri, un secondo drone, probabilmente russo, è precipitato in Romania.

Martedì, l’aviazione di Bucarest ne aveva già abbattuti due, intercettati dopo uno sconfinato nello spazio aereo del paese, e altri tre casi si erano verificati a luglio. Con l’ulteriore intensificarsi del conflitto aereo che inevitabilmente accompagnerà l’arrivo dei mesi invernali questi episodi sono destinati ad aumentare.

© Riproduzione riservata