Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno deciso di avviare immediatamente l'attuazione pratica degli impegni di difesa collettiva previsti dall'Alleanza per la difesa della Mecca, adottando le misure necessarie per mettere a disposizione le forze e le capacità militari concordate e garantirne il rapido dispiegamento in Arabia Saudita. La decisione è stata assunta ieri durante una riunione d'emergenza del Comitato strategico-politico e di difesa dell'alleanza, tenutasi a Riad. I tre Paesi hanno inoltre condannato "nei termini più forti" il tentativo di colpire La Mecca e Medina e gli attacchi contro città e infrastrutture civili ed economiche saudite, ribadendo che la sicurezza di ciascun membro è parte integrante della sicurezza collettiva. Il ministro della Difesa Saudita Khalid bin Salman ha dichiarato separatamente che l'alleanza ha concordato di attivare misure di deterrenza collettiva in risposta agli attacchi e ai loro responsabili. La riunione ha inoltre segnato un passo nell'istituzionalizzazione dell'alleanza, con la nomina del tenente generale pachistano in congedo Nauman Mahmood a primo segretario generale per un mandato di tre anni.