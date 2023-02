Era stato rimandato per quasi due mesi: il presidente russo parlerà all’Assemblea della Federazione russa almeno per un’ora e poco dopo il presidente americano Biden gli risponderà da Varsavia

Il presidente russo Vladimir Putin ha finalmente deciso di rivolgere all’Assemblea della Federazione russa il suo atteso discorso annuale che ha rimandato per quasi due mesi. «Passo dopo passo raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, pazientemente e costantemente», ha esordito Putin di fronte a una sala gremita di parlamentari, giornalisti, alti funzionari e militari.

Putin dovrebbe parlare da un minimo di un’ora fino a un massimo di tre ore. Il momento è solenne, a soli tre giorni dall’anniversario di quella che il Cremlino chiama “operazione militare speciale” in Ucraina.

«È l’occidente ad aver iniziato la guerra, noi stiamo usando la forza per fermarla», ha detto Putin, ripetendo uno dei punti della sua versione del conflitto sempre presente nei suoi discorsi. Putin accusa l’occidente di aver armato l’Ucraina anche prima dell’inizio dell’invasione e di aver portato al governo i nazisti, per utilizzarli contro la Russia.

Il discorso di Putin arriva il giorno dopo la visita a sorpresa del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Kiev, in cui Biden ha confermato il supporto dell’alleanza all’Ucraina. Putin, che spera nella divisione del campo alleato per tornare ad avere la meglio in Ucraina, dovrà decidere come rispondere alla visita.

Più in generale, gli analisti non si attendono grandi annunci da parte del presidente russo, a parte forse la proclamazione di una, prematura, vittoria a Bakhmut, la città nell’oblast di Donetsk dove si combatte dallo scorso luglio. Piuttosto, Putin annuncerà l’intenzione del Cremlino di proseguire la guerra fino a che sarà necessario. Dopo la visita di Biden a Kiev, le sue parole potrebbero essere ancora più aggressive. Biden nel frattempo si trova in Polonia, dove a Varsavia sta incontrando gli alleati dell’Europa orientale. Più tardi dovrebbe tenere un discorso nel quale avrà modo di replicare alle parole di Putin.

