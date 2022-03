Se non avessero obiettivi più importanti, le forze democratiche ucraine potrebbero rivoltarsi contro i loro nemici nella politica estremista dell’occidente. Mentre l’eroismo dell’Ucraina lascia senza parole ed è d’ispirazione per il mondo, il fatto che le potenti fazioni della sinistra e della destra sminuiscano la causa è fonte di vergogna.

Nella destra, l’ammirazione per Putin è un filo oscuro che passa per Donald Trump, Fox News, Nigel Farage e i suoi accoliti che hanno contribuito a strappare la Gran Bretagna dall’Ue, i leader post fascisti francesi Marine Le Pen e Éric Zemmour e le loro controparti in Europa.

Apparentemente plausibile

In un intervento nel 2014 Steve Bannon ha dichiarato che Putin ha ispirato i nazionalisti che volevano vedere «la sovranità per il loro paese». Almeno «Putin difende le istituzioni tradizionali e cerca di farlo con una forma di nazionalismo».

Il loro ragionamento ha una plausibilità superficiale, finché non lo si analizza. Bannon e Trump sapevano decisamente che la Russia è un impero, non uno stato nazionale. Dapprima in Georgia, e ora in Ucraina, lo scopo dichiarato di Putin è di estendere i confini dell’impero. Gli ucraini stanno pagando un prezzo altissimo in sangue e beni per difendere la propria nazione da un nemico invasore. Ma non riscuotono una simpatia istintiva in Bannon, Trump, Farage, mentre combattono una guerra disperata per la sopravvivenza nazionale.

La destra putiniana ammira l’imperialismo russo, non il nazionalismo russo. Sono in preda al culto del potere e nessuno può dubitare che esista un mercato politico per la loro piaggeria.

Quando si confrontano i propri compagni di strada con l’autocrazia, troppi tra noi trovano più facile credere nella capacità di male di un pugno di uomini più che nella malizia e nell’ignoranza di milioni di nostri concittadini. Ad esempio, sento gli americani incolpare Rupert Murdoch per l’apologia della tirannia di Fox News.

Sembrano pensare che Murdoch soddisfi la propria perfidia personale pagando Tucker Carlson per dichiarare che l’Ucraina «non è una democrazia» e che l’invasione è una mera «disputa sui confini».

Murdoch, in realtà, è soltanto un imprenditore nei media che offre ai suoi clienti conservatori americani ciò che vogliono. Se dovesse licenziare Carlson, un’altra emittente lo prenderebbe e con lui una fetta del suo mercato. Invece di perdere tempo in teorie cospirazioniste è meglio affrontare la dura verità che l’estrema destra occidentale ha una vita propria e non la si batterà mai se non si capisce questo.

Per Farage e le forze britanniche anti Ue l’attrazione viscerale era strettamente legata all’odio di Putin per l’Unione europea, di conseguenza era ovviamente ispirata dal timore che la promozione dello stato di diritto da parte dell’Europa avrebbe un giorno attirato i russi.

Razza e religione

In ogni paese in cui c’è un significativo movimento pro Putin, anche la razza e la religione fanno la loro parte. Si è scoperto che quando i conservatori del ventesimo secolo si sono opposti alla dittatura comunista e atea dell’Unione sovietica, per alcuni è stata l’empietà, non la dittatura, a contare di più. Ciononostante l’affezione della destra è continuata anche quando Putin ha scatenato la guerra contro l’Ucraina e la sua popolazione prevalentemente bianca e cristiana, dando prova che il culto del potere è una droga a cui chi è assuefatto non riesce a dare un calcio.

I conservatori cristiani in occidente possono vedere nella Russia un alleato nella lotta contro il secolarismo, il femminismo, i diritti Lgbt e tutti i diritti umani. Come ha detto un confuso Steve Bannon: «L’occidente giudaico-cristiano deve guardare a ciò che Putin dice quando si tratta di tradizionalismo».

In aggiunta all’appello della Russia, l’Unione sovietica ufficialmente atea non c’è più e l’ossequiosa Chiesa ortodossa russa è tornata al suo ruolo pre comunista di sostegno al Cremlino qualunque cosa faccia.

In altre parole, ci si lascia sfuggire troppo alla leggera elementi della destra occidentale dicendo che si sono innamorati della vecchia bugia secondo cui “il nemico del mio nemico è mio amico”.

È un fatto osservabile che non appoggiano Putin semplicemente in una reazione sconsiderata contro la cultura woke, l’amministrazione Biden o la cooperazione paneuropea. Trovano che l’illiberalismo e la dittatura di Putin siano elettrizzanti di per sé. Lo ammirano e cercano di imitarlo, e spazzano via tutte le contraddizioni.

Meglio molti nemici che nessuno

L’estrema sinistra, che si è dimostrata così ricettiva alle fake news russe, non è gemella dell’estrema destra. Il movimento socialista, nonostante tutte le sue colpe, un tempo aveva un credo politico coerente e universale. In teoria, i suoi aderenti deplorano il razzismo, l’omofobia e l’imperialismo del regime di Putin. Ormai da una generazione, infatti, si sono attribuiti il ​​titolo di “sinistra antimperialista”.

Ora però la sinistra è degenerata in mille fazioni e parti della sinistra seguono la dottrina secondo cui qualsiasi nemico dell’occidente è meglio di un occidente senza nemici. La vittoria dell’estrema sinistra all’interno del partito laburista nel mio paese, il Regno Unito, tra il 2015 e il 2020 ha mostrato la vacuità morale e intellettuale che questa incapacità di applicare i valori universali ha portato.

Quando gli agenti segreti russi hanno avvelenato un disertore che viveva nel Regno Unito, Jeremy Corbyn, il leader del partito laburista, era riluttante a incolpare Putin e ha chiesto che il Regno Unito fornisse alla Russia un campione dell’agente nervino in modo da poter eseguire i propri test (come se il Cremlino avrebbe ammesso i propri crimini).

Quando la guerra di Putin è iniziata nel 2022, Corbyn e la sua fazione hanno dato la colpa all’espansione della Nato per aver suscitato la rabbia giustificata dell’orso russo in una dichiarazione inizialmente sostenuta da molti dei restanti parlamentari laburisti dell’estrema sinistra. Sono stati eguagliati al parlamento europeo da membri della sinistra, compresi i comunisti, che hanno guidato l’opposizione nella condanna dell’invasione russa.

La teoria del ferro di cavallo, secondo cui l’estrema sinistra e la destra finiscono per incontrarsi, non può spiegare le grandi differenze di politica economica e sociale tra le due parti. Ma l’eredità del totalitarismo comunista è garanzia del fatto che l’estrema sinistra si oppone alla democrazia liberale quanto l’estrema destra.

La destra è brava a vincere

Tra i due, i putinisti di destra sono i più pericolosi per una ragione che chiunque si consideri liberale o socialista dovrebbe imparare: la destra, e nella nostra epoca l’estrema destra, è molto più brava a vincere. La loro indulgenza nei confronti di Putin è terrificante e diventerà di nuovo una minaccia globale se Donald Trump riprende la presidenza degli Stati Uniti. Il pro Putinismo della sinistra è meno pericolosa perché l’estrema sinistra è in ritirata, dopo la sua fioritura negli anni 2010, e raramente si avvicina al potere.

Da entrambe le parti è una misura della brutalità dell’assalto russo che negli ultimi giorni ha quasi messo a tacere i bugiardi e gli insinuatori, i benaltristi e i propagandisti assoldati. Ma non conterei sul fatto che rimarranno in silenzio a lungo. La riscoperta dell’occidente della sua risolutezza porterà a sofferenze economiche non appena le sanzioni faranno schizzare i prezzi di carburante e cibo. Man mano che la sofferenza cresce, torneranno a dire che dovremmo placare Putin invece di pagare il prezzo di opporsi a lui.

«In un’occasione del genere diventa più che un dovere morale esprimere la propria opinione», afferma Oscar Wilde nell’Importanza di chiamarsi Ernesto. «Diventa un piacere». Quando verrà il momento, affrontare le enormi ipocrisie dei nazionalisti che sostengono la distruzione delle nazioni, degli antimperialisti che non sono in grado di prendere posizione contro la rinascita dell’impero zarista, sarà esattamente così, un piacere.

Nick Cohen è un giornalista, editorialista del The Observer. Questo articolo è stato pubblicato sulla testata online Persuasion. Traduzione di Monica Fava.

