Dopo l'ennesima strage del 19 luglio, in cui sono morti oltre cento civili, secondo Al Jazeera, che cita fonti mediche, sono almeno 15 i palestinesi uccisi da raid israeliani su Gaza nella mattina del 20 luglio, tra cui nove mentre aspettavano aiuti umanitari. Il portavoce delle Forze di Difesa Israeliane (Idf), tenente colonnello Avichay Adraee, ha annunciato una nuova operazione nella parte sud-occidentale di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Per la prima volta dall’inizio dell’offensiva, le truppe israeliane sono entrate nella città, finora risparmiata dalle incursioni di terra. Ai residenti di diversi isolati, comprese le persone rifugiate in tende, è stato ordinato di evacuare verso sud, verso la zona costiera di al-Mawasi. «Espandiamo le attività in un’area in cui non abbiamo ancora operato», ha dichiarato Adraee, precisando che l’obiettivo è distruggere le infrastrutture ritenute terroristiche ancora attive. Secondo Al Jazeera, almeno sei palestinesi sono stati uccisi nelle ultime ore a Gaza City e nel nord della Striscia in seguito ai bombardamenti israeliani.

Decine di migliaia di persone sono tornate in piazza a Tel Aviv, nella sera del 19 luglio, per chiedere con forza un accordo che porti al rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal quotidiano Yedioth Ahronoth, i manifestanti hanno sfilato nel centro cittadino esibendo striscioni, scandendo slogan contro la guerra e chiedendo un intervento immediato per porre fine alle violenze. Dal palco e tra la folla sono partiti appelli diretti sia al premier israeliano Benjamin Netanyahu sia all’ex presidente statunitense Donald Trump affinché si adoperino per un accordo globale in grado di riportare a casa i rapiti e mettere fine al conflitto. Manifestazioni simili si sono svolte in contemporanea in altre città del Paese, con centinaia di persone mobilitate per lo stesso obiettivo.

Intanto, sul fronte umanitario, il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ha comunicato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità invierà oggi tre camion carichi di medicinali e forniture mediche agli ospedali della Striscia. Nei camion, specifica una nota diffusa su Telegram, non ci sono generi alimentari. «Invitiamo tutti a proteggere il convoglio, impedendo qualsiasi interferenza per consentirne l’arrivo sicuro e salvare vite umane», si legge nel comunicato.

"La situazione continua ad essere molto grave", spiega il parroco, "continuiamo a pregare per la pace, a convincere il mondo che questa guerra non porterà niente di buono, quindi quanto prima finisce sarà meglio, meglio per tutti: per la Palestina, per Israele, per tutti i cittadini". "Nella messa di quello stesso giorno, nella chiesa ortodossa dove abbiamo già seppellito i morti - ha raccontato anche - , abbiamo detto la preghiera del Signore Gesù: 'Signore perdonali perché non sanno quello che fanno'. Che veramente il Signore non solo perdoni quelli, ci perdoni a noi, perdoni tutto il mondo. Giacché il perdono del Signore è fonte di grazia, di pace di riconciliazione".

I camion non contengono generi alimentari, si legge in un comunicato stampa pubblicato su Telegram.

© Riproduzione riservata