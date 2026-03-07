Il presidente iraniano Pezeshkian si è scusato coi paesi vicini e ha annunciato che Teheran non li colpirà più. A meno che venga colpito a sua volta con attacchi partiti da quei paesi stessi. Voli da Roma a Doha

false false

Il tema è chiave anche per gli europei, dato che il loro coinvolgimento nella guerra, presentato dai capi di stato e di governo come «difensivo», si muoveva anzitutto nella «solidarietà» verso i paesi del Golfo.

In un discorso tenuto sabato, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è scusato pubblicamente verso i paesi del vicinato e ha anche fatto un annuncio: il Consiglio direttivo temporaneo che guida ora il paese ha deciso di sospendere gli attacchi verso quegli stessi paesi. A meno che l’Iran non venga esso stesso colpito con attacchi che partono da lì.

Pezeshkian ha anche ribadito che l’Iran «non si arrenderà mai».

Le reazioni

Nella serata di venerdì il governo del Kuwait si è consultato via telefono con Mohammed bin Salman per poi rilasciare una dichiarazione sostenendo che i due paesi si siano sentiti per discutere di un coordinamento sul versante militare e della difesa.

In queste ore, dopo aver ottenuto l’autorizzazione temporanea delle autorità qatariote, Qatar Airways ha annunciato che partiranno voli sulla tratta che va dalle capitali italiana, britannica, francese, spagnola, da Francoforte e Bangko verso Doha. Decisione resa possibile dalla messa in sicurezza del corridoio aereo in questione.

«Non significa che riprenderanno i voli commerciali, ma solo che chi ha Doha come destinazione finale potrà arrivarci», ha fatto sapere la compagnia.

© Riproduzione riservata