L’Iraq condanna gli attacchi che hanno provocato la morte di almeno cinque civili. L’Idf ha attaccato una base in Libano per «rimuovere una minaccia». Più di 50 missili sono partiti dalla Striscia in direzione Netivot

Il conflitto tra Israele e Hamas rischia di allargarsi al Mar Rosso, all’Iraq, Iran, Libano e Siria. I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno infatti rivendicato l’attacco su Erbil, città del Kurdistan iracheno. Secondo i media iraniani l’obiettivo sarebbe stata una base di spionaggio israeliana. I missili lanciati sulla regione hanno ucciso almeno quattro persone e ne hanno ferite almeno sei.

L’attacco è «sconsiderato», «mina la stabilità dell’Iraq», ha detto il portavoce del Dipartimento di stato Usa, sostenendo «gli sforzi del governo iracheno e del governo regionale del Kurdistan per soddisfare le aspirazioni del popolo iracheno».

Per il ministro degli Esteri iracheno l’aggressione a Erbil è «un attacco alla nostra sovranità», dicendo che sono state prese di mira aree residenziali provocando vittime tra i civili. «Adotteremo misure legali contro l’attacco a Erbil, compreso il ricorso al Consiglio di Sicurezza», ha aggiunto.

Ha anche convocato l’incaricato degli affari iraniano a Baghdad per consegnare una «lettera di protesta» in cui viene condannata l’aggressione a Herbil.

L’attacco iraniano, in base a quanto riferito dall’Ong norvegese, Hengaw, su X, avrebbe ucciso «almeno 5 civili, tra cui un bambino di 11 mesi» e «molti altri bambini sono rimasti feriti».

Le forze armate iraniane hanno poi rivendicato un altro attacco, in Siria, dichiarando di «aver distrutto uno dei principali quartier generali dello spionaggio del regime sionista nella regione», lo Stato islamico, che a sua volta aveva rivendicato i due attacchi alla commemorazione della morte del generale iraniano Qasem Soleimani, uccidendo almeno 84 persone e ferendone almeno 284.

Hamas-Israele

L’esercito israeliano ha attaccato l’area di Ayta ash Shab in Libano, senza però specificare quali forze e dove abbiano operato ma la campagna è stata condotta per «rimuovere una minaccia». Ha poi dichiarato di aver colpito un lanciamissili nel sud del Libano di Hezbollah. «Siamo più preparati che mai», sono state le parole del capo del comando nord dell’esercito israeliano in vista di una possibile escalation degli scontri con Hezbollah.

Gli scontri nella Striscia di Gaza continuano senza sosta. Più di 50 missili sono partiti dalla Striscia in direzione della città di Netivot, a sud di Israele. È il lancio più grande ordinato da Gaza delle ultime settimane. Lo riporta Times of Israel. Il sistema di difesa israeliano, Iron Dome, è riuscito a rintracciare 20 missili. Per ora non sono state riportate vittime.

Intanto, il capo dell’esercito israeliano, Herzi Halevi, è tornato a chiedere al governo di decidere un piano da attuare dopo il conflitto. «Ci troviamo di fronte all’erosione dei risultati ottenuti finora nella guerra perché non esiste una strategia per il giorno dopo», ha detto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, e il ministro della Difesa, Yoav Gallant.

Sono almeno 24.285 i palestinesi uccisi e 61.154 quelli feriti dagli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Lo annuncia il ministero della Salute di Hamas. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 158 morti e 320 feriti tra i palestinesi.

