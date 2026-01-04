Nel blitz di ieri ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili. Intanto la Corte Suprema venezuelana ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere la presidenza ad interim

false false

Dopo l’assalto «senza precedenti» al Venezuela – per catturare il presidente Maduro e la moglie Cilia Flores, incriminarli e processarli negli Stati Uniti per narcotraffico e terrorismo – emergono nuovi dettagli sull’origine dell’attacco. Secondo il New York Times a dicembre Maduro avrebbe rifiutato un esilio dorato in Turchia.

«Siamo pronti a un nuovo attacco» se necessario, ha annunciato ieri Donald Trump promettendo che gli Usa «gestiranno il paese fino alla transizione». «È arrivata l'ora della libertà», ha detto la premio Nobel per la pace e leader dell'opposizione Maria Corina Machado, pronta a governare, ma per Trump «non ha il sostegno necessario», mentre la Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza.

Nel blitz ci sarebbero stati, secondo il Nyt, almeno 40 morti fra militari e civili. Maduro e sua moglie sono arrivati a New York e trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato detenuti “celebri" come Joaquin "El Chapo" Guzman, Luigi Mangione, Ghislaine Maxwell e P. Diddy.

Il Papa: "Garantire sovranità e diritti umani in Venezuela" Durante l'Angelus Papa Leone XIV ha lanciato il proprio appello al rispetto dei diritti umani in Venezuela dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro, chiedendo il rispetto della «sovranità e dei diritti umani». Mondo L’appello del Papa: «Garantire sovranità e diritti umani in Venezuela» Nyt: Maduro ha rifiutato l'esilio in Turchia Secondo il New York Times - che cita diverse fonti americane e venezuelane, mantenendole anonime - a fine dicembre il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha respinto l'ultimatum del presidente americano Donald Trump di lasciare la guida del paese, che prevedeva un esilio dorato in Turchia. Le successive apparizioni in pubblico e l'atteggiamento nei confronti delle minacce degli Usa "hanno contribuito a convincere alcuni membri del team di Trump che il presidente venezuelano li stesse prendendo in giro". Così la Casa Bianca ha deciso di dare seguito alle minacce, con l'operazione di ieri. Kamala Harris: operazione in Venezuela illegale e imprudente "Le azioni di Donald Trump in Venezuela non rendono l'America più sicura o più forte. Il fatto che Maduro sia un dittatore brutale e illegittimo non cambia il fatto che questa azione sia stata illegale e imprudente. Abbiamo già visto questo film. Guerre per un cambio di regime o per il petrolio spacciate per forza, ma che si trasformano in caos, e le famiglie americane ne pagano il prezzo". Lo ha scritto su X l'ex vicepresidente degli Usa, Kamala Harris, sconfitta da Donald Trump nelle ultime elezioni presidenziali. "Non si tratta di droga o di democrazia. Si tratta di petrolio e del desiderio di Donald Trump di giocare il ruolo dell'uomo forte nella regione", ha aggiunto. Maduro in manette negli uffici dell'agenzia antidroga di New York Le immagini pubblicate sull'account ufficiale X della Casa Bianca mostrano il presidente venezuelano Nicolas Maduro mentre cammina in un corridoio di un edificio dell'agenzia antidroga americana (Dea) a New York. "Buonanotte, buon anno", dice agli agenti. Maduro è arrivato sabato a New York dopo essere stato catturato dagli Stati Uniti nella sua casa di Caracas. La vicepresidente Rodriguez sostituirà Maduro La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodríguez di assumere la presidenza ad interim in seguito alla cattura del presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. La notizia è riportata su diversi siti d'informazione del Sud America. La Cina chiede la liberazione immediata di Maduro La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di liberare immediatamente il presidente venezuelano Nicolas Maduro. "La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di liberarli immediatamente e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela", si legge in una nota del Ministero degli Esteri cinese, che definisce l'attacco una "evidente violazione del diritto internazionale". Maduro in carcere a Brooklyn Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn.

© Riproduzione riservata