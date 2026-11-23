Circa 50 spettatori soccorsi e uno trasportato in ospedale ieri sera durante la performance rap di Don Toliver. Inizialmente la polizia ha ipotizzato fosse gas lacrimogeno, ma non ha ancora identificato la sostanza

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Una persona è in ospedale dopo che una «sostanza sconosciuta» è stata rilasciata nell'aria durante un concerto alla Co-op Live di Manchester ieri sera. Secondo quanto riporta Sky News, sono state 12 mila le persone evacuate.

Poco dopo le 22 del 22 novembre, infatti, la polizia ha dichiarato lo stato di emergenza in seguito a segnalazioni di persone che, durante il concerto del rapper Don Toliver, mostravano segni di intossicazione da stupefacenti.

Più di 50 persone hanno necessitato di cure sul posto e sono state effettuate operazioni di «decontaminazione». Sui social sono circolati video che mostravano persone tossire e coprirsi la bocca mentre lasciavano il locale.

Inizialmente le autorità avevano ipotizzato potesse trattarsi di gas lacrimogeno, ma in seguito ha parlato di una «sostanza sconosciuta». È stata inviata una squadra specializzata per la gestione di aree a rischio: «Chiunque abbia partecipato all'evento di stasera e abbia successivamente notato effetti collaterali o si sia sentito male, dovrebbe consultare un medico», ha dichiarato il servizio di ambulanza.

«La nostra dichiarazione di stato di emergenza ci ha permesso di garantire che i servizi di emergenza e le agenzie partner possano collaborare in modo rapido ed efficace per coordinare una risposta sicura», ha affermato il vice capo della polizia Steph Parker: «Ora inizieremo a comprendere appieno di che sostanza si trattasse e come si sia verificato questo incidente». Co-op Live ha dichiarato che si è verificato un «incidente tra la folla» e che sta collaborando con la polizia per «individuare la causa e prendere i provvedimenti opportuni».

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