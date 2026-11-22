Il concerto è in programma lunedì 23 novembre alle 20 a Milano, un appuntamento a cui parteciperà come ospite speciale Dargen D’Amico. Il frontman: «Ce la stiamo facendo sotto. Ma quando uno entra in galera scopre che esistono realtà inaspettate»

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Otto, nove ore di prove a settimana, scalette da creare e rivedere, «quell’arrangiamento non mi convince ancora», la voglia di provare a scrivere anche qualche brano inedito. Vita e routine di una qualunque band. Compresa la Freedom Sounds. Che, però, presenta una peculiarità rispetto alle altre: la loro sala prove non è un garage insonorizzato, ma uno spazio all’interno del carcere di Bollate. Cantante e musicisti sono, infatti, per la maggior parte detenuti.

«Con noi, però, suonano anche agenti e alcuni nostri ex compagni che, avendo scontato la loro pena, oggi vivono fuori dalle mura della prigione», racconta a Domani il leader del gruppo, voce e chitarra della formazione. Chiede, se possibile, di non divulgare nome di battesimo ed età: «Vogliamo mantenere il focus sulla band». Lui – che ha davanti «ancora qualche anno da passare a Bollate» – ha il permesso di uscire quotidianamente dall’istituto per lavorare. Senza saltare l’appuntamento in sala musica. Soprattutto in questi giorni.

La band, infatti, si prepara a varcare i cancelli del carcere per Note di libertà, il concerto in programma lunedì 23 novembre alle 20 sul palco del Teatro Martinitt di Milano. Un appuntamento che è un po’ la celebrazione di Musica in carcere, il percorso avviato 16 anni fa dalla Fondazione Antonio Carlo Monzino – poi affiancata dal 2017 dall’Associazione Milano Musica –, fatto di lezioni settimanali di strumento, canto e laboratori in tre istituti milanesi (Bollate, San Vittore e il minorile Beccaria).

I Freedom Sounds, come spiega il loro frontman, sono nati nel 2005 dall’incontro tra un detenuto appassionato di musica e l’assistente capo coordinatore Francesco Mondello. Hanno iniziato con strumenti recuperati in un magazzino per poi strutturarsi anche grazie alla Fondazione Monzino dal 2008 e alla disponibilità dei vertici dell’istituto: «Abbiamo la fortuna di avere una direzione e un ufficio comando che credono fortemente in queste iniziative e non le hanno mai interrotte. Non è una cosa scontata».

È, infatti, proprio questa apertura che permette alla band di calcare i palchi di eventi a carattere sociale – a titolo gratuito – una o due volte al mese con il loro repertorio fatto di classici pop-rock (da Johnny B. Goode a Let’s Twist Again passando per Vasco Rossi, Ligabue, Lucio Battisti, Rino Gaetano e Zucchero). Canzoni che suoneranno anche lunedì sera nello storico teatro meneghino dove è atteso, nel ruolo di ospite speciale, anche Dargen D’Amico. «Ce la stiamo facendo sotto», confessa il frontman entrato nei Freedom Sounds nel 2017.

Vi siete già incontrati con Dargen D’Amico?

Non abbiamo provato, ma l’abbiamo incontrato. Gli ho detto: «Mi raccomando, vienici incontro. Noi non siamo professionisti». Lui mi ha rassicurato.

Quindi vi esibirete insieme?

Sì, si inserirà a sorpresa nei brani della nostra scaletta. Per noi è davvero una grande cosa. Già lo scorso anno abbiamo condiviso il palco con gli Eugenio in via di Gioia. Con loro eravamo riusciti a preparare le esibizioni nella sala prove del carcere ed è scattata subito una forte empatia.

Facciamo un passo indietro. Si esibiva già prima di entrare nella Freedom Sounds Band?

Ho iniziato a prendere lezioni di chitarra dai dieci anni. Suonavo e cantavo, sì, ma a livello amatoriale. Con gli amici.

Come è entrato nel gruppo di Bollate? Come avviene il coinvolgimento dei detenuti?

Quando uno entra in carcere scopre che esistono realtà inaspettate. Come la possibilità di diventare parte di un gruppo se già sai suonare o, come è successo a molti miei compagni, di imparare a farlo e poi avere la possibilità di salire su un palco.

Sembra un progetto anche terapeutico.

Lo è sotto tanti aspetti. Intanto, sotto quello umano. Fuori dal carcere chi vuole fondare una band ha la facoltà di decidere i componenti. Noi no. Dobbiamo trovare il modo di andare d’accordo. Trovare un punto d’incontro tra persone che in altri contesti non si sarebbero scelte. Poi c’è la soddisfazione personale che provi quando riesci a portare a casa un pezzo che, per il tuo livello, magari è davvero complicato.

Nella band ci sono anche alcuni agenti. Suonare sullo stesso livello cambia il modo in cui vi guardate reciprocamente?

Assolutamente no. Noi rimaniamo detenuti e loro poliziotti. Ma, quando suoniamo, siamo sullo stesso piano. In sala prove loro, una volta finito il loro turno, si tolgono la loro divisa e noi la nostra.

Un suo compagno di palco ha dichiarato che un progetto come la Freedom Sounds «serve a sentirsi meno soli e ricordare che siamo ancora vivi».

È proprio così: ci fa sentire utili. Diversamente staremmo lì fermi a prendere polvere in attesa di scontare la nostra pena.

Chi è fuori dal carcere vede i detenuti solo attraverso la cronaca. Con un po’ di stigma. Un progetto come il vostro abbatte questa barriera?

È il motivo per cui facciamo questi spettacoli. Dietro a chi ha commesso un reato, dietro alle forze dell’ordine ci sono persone. Noi vogliamo far arrivare questo messaggio. La musica ci spoglia. Quando uno è nudo, è uguale a tutti gli altri.

Come immagina il suo futuro fuori da Bollate?

Domanda difficile. Ora mi dedico al presente e ai progetti a breve termine. So, però, che mi piacerebbe continuare a essere parte della band anche una volta uscito.

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