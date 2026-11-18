Kahana, 54 anni, ex membro dell’Idf e alleato del candidato premier, ha ottenuto 66 voti sui 120 seggi del Parlamento, contro i 52 raccolti da Ofir Katz, candidato sostenuto dal Likud. A spostare gli equilibri è stato il sostegno dei partiti arabo-israeliani

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Matan Kahana è il nuovo presidente della Knesset. La sua elezione rappresenta una vittoria per lo schieramento incaricato di formare il prossimo governo e una battuta d’arresto per il blocco del primo ministro uscente Benjamin Netanyahu.

Kahana, 54 anni, ex membro delle forze speciali israeliane e alleato del candidato premier Gadi Eisenkot, ha ottenuto 66 voti sui 120 seggi del Parlamento, contro i 52 raccolti da Ofir Katz, candidato sostenuto dal Likud.

A spostare l’ago della bilancia è stato il sostegno dei partiti arabo-israeliani, al termine di una seduta parlamentare durata oltre sette ore e segnata da forti tensioni. Alcuni parlamentari del Likud di Netanyahu, hanno infatti fischiato i deputati arabi mentre esprimevano il loro sostegno a Kahana. «Abbiamo promesso di fare la differenza, abbiamo promesso di portare il cambiamento ai nostri cittadini e stiamo mantenendo la promessa. Continueremo a essere una rete di sicurezza per i nostri cittadini e per ogni cittadino del Paese che desidera sostituire il governo di Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Questa è una decisione congiunta dell'intera fazione ed è nell'interesse comune di tutti noi», ha detto il presidente della Lista Unita, Yosef Jabareen.

Il voto arriva a tre settimane dalle elezioni legislative del 27 ottobre, che non hanno consegnato una maggioranza chiara a nessuno dei due principali schieramenti. Il presidente Isaac Herzog ha affidato a Eisenkot l’incarico di formare un nuovo esecutivo, mentre Netanyahu continua a guidare il governo ad interim.

Nel suo primo discorso dopo l’elezione, Kahana ha detto: «La Knesset è la casa di tutti i cittadini israeliani; sarò un presidente del Parlamento per tutti, a prescindere da religione, etnia o genere».

Nel frattempo, ha assicurato, la Knesset rispetterà senza riserve le sentenze dei tribunali. Kahana ha inoltre elogiato Eisenkot, definendolo «assoluta integrità, concentrato unicamente sul bene della nazione» e il leader capace di formare un governo che unisca il Paese in questo delicato contesto politico nazionale e internaizonale.

Eisenkot ha risposto definendo l’elezione di Kahana «un atto democratico significativo», sostenendo che il risultato riflette l’esistenza di una maggioranza favorevole al cambiamento.

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