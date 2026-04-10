Gli attacchi israeliani continuano a devastare il Libano tanto che anche Trump ha chiesto a Netanyahu una de-escalation. Intanto la situazione a Hormuz non si sblocca, oggi al via i colloqui di pace a Islamabad
Dopo una seconda giornata di cessate il fuoco disapplicato in Libano con il risultato che lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso, scende in campo Donald Trump. Il presidente americano tuona: «L'Iran sta gestendo in modo pessimo il transito del petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz. Questo non è l'accordo che abbiamo».
L'Iran consentirà il passaggio di non più di 15 navi al giorno. Washington ha anche chiesto a Israele una de-escalation in Libano e il premier Benjamin Netanyahu ha aperto a negoziati con Beirut promettendo però di non concludere tregue con Hezbollah.
A condannare i raid israeliani le cancellerie europee ma anche Mosca, Ankara e il Pakistan, che nel weekend ospita i colloqui tra la delegazione di Teheran e quella di Washington guidata da Vance.
PUNTI CHIAVE
07:21
Teheran: "Finché Israele continuerà a bombardare, niente colloqui"
Zelensky: "Ucraina ha abbattuto droni Shahed in medio oriente"
Personale militare dell'Ucraina ha abbattuto droni Shahed di progettazione iraniana in diversi paesi del medio oriente durante la guerra in Iran. Lo ha riferito il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, descrivendo le operazioni come parte di uno sforzo più ampio per aiutare i partner a contrastare le stesse armi utilizzate dalla Russia in Ucraina.
Raid Idf nel sud, razzi Hezbollah sulla Galilea
Raid incrociati tra le forze israeliane e Hezbollah sono segnalati nel sud del Libano e nel nord di Israele, in Galilea. Lo riferiscono fonti di stampa israeliane e libanesi. L'Agenzia Nazionale di Stampa libanese (Nna) ha riportato che Israele ha colpito la citta' di Sarafand con due raid aerei dall'alba. Secondo la stessa fonte, le forze israeliane hanno anche preso di mira l'area di Khirbat al-Duwayr, alla periferia di al-Baysariyah. Le forze israeliane stanno distruggendo case nella citta' di Haneen, nel Libano meridionale. Al contempo, dei razzi vengono lanciati dal Libano meridionale verso la Galilea, nel nord di Israele, facendo scattare le sirene antiaeree.
Vance partito per Islamabad. Con lui Witkoff e Kushner
Il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance è partito oggi per Islamabad alla testa della delegazione statunitense che prendera' parte ai colloqui con l'Iran, su incarico del presidente Donald Trump, con l'obiettivo di trovare una soluzione al conflitto in Medio Oriente. Vance, considerato tra le figure più caute nell'amministrazione presidenziale Usa riguardo agli interventi militari all'estero, sarà affiancato dall'inviato speciale della Casa Bianca Steve Witkoff e dal genero e consigliere del presidente, Jared Kushner, già coinvolti in precedenti contatti indiretti con negoziatori iraniani su programma nucleare, missili balistici e sostegno a gruppi armati nella regione prima dell'inizio del conflitto lo scorso 28 febbraio.
Islamabad blindata per i colloqui
La capitale del Pakistan è stata posta in stato di massima allerta in vista degli importanti colloqui di pace tra Stati Uniti e Iran, con le autorità che hanno schierato oltre 10mila agenti delle forze dell'ordine e imposto severe restrizioni alla circolazione in tutta la città. È stato predisposto un piano di sicurezza a più livelli, supervisionato dall'esercito e supportato dai Pakistan Rangers, dalla polizia e dalle forze paramilitari, per proteggere le delegazioni in visita.
Le misure prevedono l'impiego di circa 6mila agenti della polizia di Islamabad, 3mila agenti della polizia del Punjab e centinaia di agenti della polizia di frontiera, oltre a truppe dell'esercito e agenti della polizia stradale. Le autorità hanno sigillato tutte le vie di accesso alla 'zona rossa' di Islamabad, area ad alta sicurezza, e solo una è accessibile esclusivamente alle persone autorizzate. Sono stati predisposti percorsi speciali per i delegati in arrivo dall'aeroporto, con un protocollo "libro blu" che garantisce rigide misure di protezione.
La Casa Bianca raccomanda di non fare scommesse sulla sicurezza
La Casa Bianca ha avvertito i propri dipendenti di non sfruttare la propria posizione per scommettere sugli sviluppi della guerra con l'Iran. Lo ha riportato il Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei fatti. Secondo alcune indiscrezioni, la Casa Bianca ha inviato un'e-mail ai suoi dipendenti avvertendoli di non abusare della propria posizione per effettuare operazioni di insider trading e contratti futures. L'e-mail di avvertimento a tutto il personale della Casa Bianca sarebbe stata inoltrata il 24 marzo, poco dopo che il presidente Donald Trump aveva dato l'annuncio di un'improvvisa sospensione degli attacchi contro l'Iran. Tale mossa e' stata preceduta da un'insolita attivita' sui mercati finanziari
Teheran, nella notte spari ed esplosioni
Nella notte nella zona di Teheran e in altre parti dell'Iran si sono uditi rumori simili a spari della difesa aerea ed esplosioni. Lo riferiscono alcuni abitanti, ma il governo iraniano non ha al momento confermato nessun attacco.
Teheran: "Finché Israele continuerà a bombardare, niente colloqui"
Teheran nega la notizia diffusa da alcuni media, tra cui il Wall Street Journal, secondo cui la delegazione iraniana sarebbe arrivata a Islamabad in vista dei negoziati con gli Stati Uniti. "La notizia diffusa da alcuni media secondo cui la squadra negoziale iraniana sarebbe arrivata a Islamabad, in Pakistan, per negoziare con gli americani, è completamente falsa", ha dichiarato una fonte ben informata all'agenzia di stampa Tasnim. La stessa fonte, non meglio identificata, ha sottolineato che "finché gli Stati Uniti non rispetteranno gli impegni presi per il cessate il fuoco in Libano e il regime sionista continuerà i suoi attacchi, i negoziati saranno sospesi". La stessa linea è stata espressa ieri dal regime di Teheran.
Hezbollah: "Tre attacchi notturni contro obiettivi legati a Israele"
Hezbollah ha riferito su Telegram di aver effettuato tre distinti attacchi con razzi e droni durante la notte: due contro "gruppi di soldati" su entrambi i lati del confine tra Libano e Israele, e un altro contro una città di confine in Israele.
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