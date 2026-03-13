false false

Continuano gli attacchi notturni dell’Idf sull’Iran, che anche stanotte è tornato a colpire la parte nord del paese. Nel giorno successivo al primo messaggio della nuova Guida suprema alla nazione, l’esercito iraniano, dal canto suo, non sembra intenzionato a smettere di colpire sia il Golfo (si registrano nuove esplosioni anche a Dubai) e le basi straniere. Mojtaba Khamenei è però ferito e continua a restare nascosto, il suo discorso è stato letto da una conduttrice della tv iraniana.

Dopo l’attacco alla base italiana, che sarà progressivamente smobilitata, giovedì è stata la volta di una base francese, sempre nella zona di Erbil: nelle prime ore del mattino il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato la morte del maresciallo Arnaud Frion, del settimo battaglione cacciatore alpini di Varces.«Diversi nostri militari sono rimasti feriti – ha scritto su X -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi».

Sempre in Iraq sarebbe invece precipitato un aereo americano, abbattuto da missili lanciati da fazioni della resistenza. Il suo equipaggio è rimasto ucciso. Il presidente americano Donald Trump intanto spiega su Truth di essere contento di colpire quei «pazzi bastardi».

Nel frattempo resta alta la preoccupazione per la chiusura dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno di conseguenza autorizzato temporaneamente la vendita di petrolio russo immagazzinato sulle navi, a causa dell'impennata dei prezzi dall'inizio della guerra in Iran. Il dipartimento del Tesoro ha rilasciato una licenza che autorizza la vendita, fino all'11 aprile, di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi caricati sulle navi prima delle 00:01 del 12 marzo.

Per il Segretario al Tesoro Scott Bessent la revoca delle sanzioni non apporterebbe un beneficio significativo alla Russia. L'iniziativa mira ad aumentare l'offerta di petrolio sul mercato e a mantenere i prezzi sotto controllo, nel contesto del conflitto in Iran e in tutta l'area del Golfo che ha portato al blocco dello Stretto di Hormuz.

Negli Stati Uniti nelle ultime ore si è registrato anche un attentato contro una sinagoga. Un uomo ha guidato la sua auto imbottita di mortai contro il Temple of Israel, alla periferia di Detroit, e ha aperto il fuoco contro gli agenti della sicurezza prima di essere ucciso. Secondo quanto riferito dalla Cnn, l'uomo si chiama Ayman Ghazaleh e prima dell'assalto ha pubblicato sui social media le foto della sua famiglia, tra cui dei bambini, scrivendo che erano stati uccisi in un recente attacco israeliano nella città di Mashghara, in Libano. «L'antisemitismo non conosce limiti né confini. Israele viene attaccato perché è lo Stato ebraico» ha commentato il premier israeliano Benjamin Netanyahu.

L'Idf colpisce un ponte sul Litani, "era usato da Hezbollah" Le Forze di Difesa Israeliane hanno affermato di aver colpito un ponte sul fiume Litani che veniva utilizzato da Hezbollah come "punto di attraversamento chiave" per spostarsi dal nord al sud del Libano. Secondo l'esercito, Hezbollah ha utilizzato il ponte "per spostarsi dal nord al sud del paese, prepararsi al combattimento contro le truppe israeliane e operare contro i civili dello Stato di Israele, mettendo in pericolo i civili libanesi e causando ingenti distruzioni nelle aree popolate". L'Idf ha spiegato che, per prevenire una "minaccia ai civili israeliani e ulteriori danni ai civili libanesi, era necessario colpire il ponte". L'esercito ha aggiunto che Hezbollah ha anche posizionato lanciarazzi vicino al ponte e ha recentemente condotto attacchi missilistici contro Israele da quella zona. Teheran: "Abbiamo colpito la portaerei Lincoln" La Marina iraniana avrebbe lanciato diversi attacchi missilistici contro la portaerei statunitense Uss Abraham Lincoln, che ha subito gravi danni prima di ritirarsi. Lo riporta, citato dalla Tass, da un portavoce del Comando centrale della Repubblica islamica Khatam al-Anbiya. "La Uss Abraham Lincoln è stata colpita dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ed è stata resa inoperativa", ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica iraniana. L'Irgc ha affermato che la nave statunitense aveva lasciato il Golfo Persico e stava tornando negli Stati Uniti. Potenti esplosioni a Teheran Una serie di potenti esplosioni a brevi intervalli ha scosso Teheran questa mattina, nel quattordicesimo giorno della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele. Queste esplosioni, insolitamente intense, sono avvenute intorno alle 10:00 (7:30), hanno fatto tremare gli edifici nella zona nord e centrale di Teheran, secondo quanto riportano i giornalisti sul posto. Attacco iraniano in Oman, uccise due persone Due persone sono state uccise da un drone nel nord dell'Oman, secondo quanto riportato dai media di Stato, mentre l'Iran continua i suoi attacchi di rappresaglia nei paesi vicini. "Due droni si sono schiantati nel governatorato di Sohar. Uno è precipitato nella zona industriale di Al-Awahi, uccidendo due lavoratori stranieri e ferendone diversi altri. Il secondo si è schiantato in un'area aperta senza causare vittime", ha riferito l'agenzia di stampa omanita Pasdaran: "Repressione più dura in caso di proteste" L'intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione in Iran avverte che oppositori e manifestanti potrebbero subire "un colpo ancora più duro di quello dell'8 gennaio", riconoscendo di fatto la violenta repressione delle proteste messa in campo due mesi fa e minacciando misure più severe in caso di ritorno delle manifestazioni di piazza. "Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, cerca ancora una volta di seminare il terrore e provocare rivolte", hanno denunciato i Pasdaran in una nota letta dalla Tv di Stato, "coloro che definiamo 'elementi neo-Isis' devono sapere che li attende un colpo ancora più duro di quello dell'8 gennaio", Arabia Saudita, un drone abbattuto vicino al quartiere diplomatico di Riad Il ministero della Difesa saudita ha fatto sapere che un drone è stato abbattuto mentre tentava di avvicinarsi al quartiere diplomatico di Riad. Poco prima, il portavoce del ministero della Difesa saudita ha reso noto che la difesa aerea ha abbattuto altri otto droni nelle regioni centrali e orientali del paese, nonché nel governatorato di al Kharj e a ovest della capitale. Dalla stessa fonte è arrivata anche notizia dell'intercettazione e della distruzione di quattordici droni nel corso di diverse ondate di tentativi di attacco. Spagna: "Non temiamo le ritorsioni economiche americane" La Spagna non teme eventuali pressioni economiche degli Stati uniti dopo il rifiuto di consentire l'uso delle basi militari di Rota e Moron per operazioni contro l'Iran. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo Jose Manuel Albares. Il governo spagnolo si è espresso contro gli attacchi di Stati uniti e Israele contro l'Iran, sostenendo che tali operazioni non sono conformi al diritto internazionale, e ha vietato l'utilizzo delle basi sul proprio territorio per missioni militari contro Teheran. Nuovi attacchi Idf su Beirut, ucciso un membro di Hezbollah Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver condotto nella notte un attacco che ha colpito e ucciso un membro di Hezbollah a Beirut. I raid aerei hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut, dopo che Israele aveva emesso avvisi di evacuazione. Lo riportano i media libanesi. Mercoledì, un attacco aereo israeliano aveva ucciso sette persone e ferite 18 in una città del Libano orientale, ha dichiarato intanto il ministero della Salute libanese. Raid su Teheran, Ahvaz e Arak, morti e feriti Alcuni media iraniani riferiscono di una serie di esplosioni su Teheran, nei pressi della capitale e almeno in altre due citta', Ahvaz e Arak. Durante la notte si sarebbero udite alcune esplosioni in diverse zone della capitale iraniana: quelle più forti si sono registrate nella parte meridionale di Teheran. Ci sono stati segnali di attivazione dei sistemi di difesa aerea anche nella parte orientale di Teheran. Sono state colpite da raid notturni degli americani e israeliani anche le città di Ahvaz (sud-ovest) e Arak (centro). Al Jazeera ha riferito di una donna e un bambino uccisi nella notte, in un raid aereo israeliano che ha preso di mira un edificio residenziale di Arak, nell'Iran occidentale. Il vice governatore della città ha affermato che altre 35 persone sono rimaste ferite nell'attacco. Esplosioni in centro a Dubai Una serie di esplosioni hanno fatto tremare gli edifici di Dubai e una grande nube di fumo si è levata su una zona centrale del centro finanziario mediorientale. Sono scattate delle sirene nella zona di Sheikh Zayed Road, la principale arteria della città degli Emirati Arabi Uniti. Queste segnalazioni di un nuovo raid iraniano giungono dopo che ieri un drone è precipitato vicino al distretto finanziario di Dubai. Trump: "Stiamo distruggendo l'Iran" Nuovi proclami di vittoria sull'Iran dal presidente Donald Trump che smentisce il New Tork Times. Il quotidiano aveva affermato che Teheran sta adattando e migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni di Usa e Israele. "Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo", ha scritto Trump su Truth. "La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra", ha affermato Trump. "Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succederà oggi a questi pazzi bastardi. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, li sto uccidendo. Che grande onore è farlo!", ha assicurato il leader della Casa Bianca. Teheran lancia attacchi sul nord dei territori occupati Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha annunciato di aver lanciato "una moltitudine di missili" nella 44esima ondata di attacchi contro le forze israeliane e statunitensi nella regione. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha affermato di aver preso di mira con "una moltitudine di missili" località nel "nord dei territori occupati", tra cui le città israeliane di Kiryat, Shmona, Hadera e Haifa, nonché basi statunitensi nella regione e la Quinta Flotta statunitense, riporta Fars. Per la difesa britannica la Russia aiuta l'Iran con i droni Secondo il ministro della Difesa britannico, John Healey, la Russia starebbe influenzando l'uso di droni da parte dell'Iran nella guerra contro Stati Uniti e Israele. Healey ha affermato che la "mano occulta" del presidente russo Vladimir Putin potrebbe essere dietro alcune delle tattiche impiegate da Teheran nel conflitto mediorientale, iniziato con l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran il 28 febbraio. Suonano le sirene nella base Nato turca di Incrilik Il sistema di allarme è stato attivato presso la base aerea di Incirlik, gestita dalla Nato, nella provincia di Adana, nel sudest della Turchia. Nella base aerea sono di stanza anche truppe americane nell'ambito della Nato. Secondo i media turchi, le sirene hanno suonato ad Adana intorno alle 03:25 locali per cinque minuti.In diversi video condivisi dagli utenti sui social media si vede un oggetto in fiamme cadere dal cielo. Nei giorni scorsi, due missili lanciati dall'Iran sono stati distrutti nello spazio aereo turco. Martedì scorso la Turchia ha annunciato che un sistema di difesa antiaerea Patriot è stato dispiegato nel centro del paese, all'indomani dell'intercettazione da parte della Nato di un secondo missile lanciato dall'Iran. Lunedì Washington ha chiuso il suo consolato generale ad Adana e ha esortato i cittadini americani a lasciare la regione.

