Secondo un rapporto dell’intelligence israeliana e americana, la nuova guida suprema non sarebbe in grado di governare, ricoverata in gravi condizioni a Qom

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Appare sempre più lontana la tregua di 45 giorni in medio oriente di cui si è discusso nelle ultime ore. Il presidente americano Donald Trump ha infatti lancia un nuovo ultimatum, minacciando di bombardare pesantemente l’Iran – soprattutto ponti e impianti energetici – se Teheran non riaprirà Hormuz entro oggi.

A scombinare ulteriormente i piani per il raggiungimento di una tregua che possa aprire a una trattativa per chiudere le ostilità contribuiscono le condizioni di salute della guida suprema Mojtaba Khamenei: ferito in un raid nei primi giorni del conflitto, aveva mandato messaggi alla popolazione senza mostrarsi mai pubblicamente né far sentire la sua voce. Ora sarebbe chiara la ragione: secondo un rapporto dell’intelligence americana e israeliana, Khamenei sarebbe incosciente, ricoverato in gravi condizioni a Qom.

Ma l'Iran respinge il piano americano e lancia una controproposta in 10 punti. Nel frattempo il prezzo del petrolio torna a salire e le borse soffrono, aumenta ancora la benzina.

I bombardieri B-2 hanno sganciato nel fine settimana bombe "bunker buster” da migliaia di chilogrammi su un complesso sotterraneo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie. I raid israeliani si sono concentrati invece su South Pars, il più grande giacimento di gas del mondo. Ucciso negli attacchi il capo degli 007 dei Pasdaran.

Teheran: "Giovani, formate catene umane intorno alle centrali elettriche" Un funzionario iraniano ha invitato i giovani a formare catene umane, oggi alle 14, intorno alle centrali elettriche in vista degli attacchi minacciati da Trump. "Invito tutti i giovani, gli atleti, gli artisti, gli studenti, gli universitari e i professori - ha affermato Alireza Rahimi, identificato dalla tv di Stato come segretario del Consiglio Supremo della Gioventù e degli Adolescenti - intorno alle centrali, nostro patrimonio nazionale e nostro capitale, a prescindere da qualsiasi opinione politica, in quanto appartengono al futuro dell'Iran e alla gioventù iraniana". Chiuso il ponte che collega l'Arabia Saudita al Bahrein Il ponte King Fahd Causeway, un'importante arteria che collega l'Arabia Saudita al regno insulare del Bahrein, è stato chiuso nelle prime ore di martedì a causa delle minacce di attacchi da parte dell'Iran. In un comunicato è stato speigato che la circolazione dei veicoli era stata "sospesa a titolo precauzionale". Il ponte, lungo 25 chilometri, è l'unico collegamento stradale tra il Bahrein, sede della Quinta Flotta della Marina statunitense, e la penisola arabica. Attacco a una base Usa in Kuwait, quindici feriti Quindici militari statunitensi sono rimasti feriti in un attacco sferrato da un drone suicida iraniano contro la base aerea di Ali al Salem, in Kuwait. La maggior parte dei feriti avrebbe riportato solo lievi contusioni e sarebbe già rientrata in servizio. Una nave malese attraversa lo stretto Una delle sette navi mercantili malesi che erano bloccate nello Stretto di Hormuz ha "ottenuto il passaggio sicuro" ed e' ora in viaggio verso la sua destinazione finale. Lo riferisce il ministero degli Esteri di Kuala Lumpur in una nota. "L'esito positivo fa seguito a incontri diplomatici di alto livello", tra cui una telefonata tra il premier malese Anwar Ibrahim e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian il mese scorso, si legge nel comunicato. Intelligence: "Khamenei incosciente e ricoverato in gravi condizioni" La guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, è incosciente ed è in cura per un problema medico "grave" nella città di Qom, mentre non è in grado di governare il paese. Lo indica una valutazione dell'intelligence citata dal quotidiano Times. "Mojtaba Khamenei è in cura a Qom in condizioni gravi, incapace di essere coinvolto in qualsiasi processo decisionale del regime", si legge in un rapporto diplomatico basato su intelligence statunitense e israeliana e condiviso con i loro alleati del Golfo. Si tratta della prima volta che un documento rivela pubblicamente la posizione di Khamenei dall'inizio della guerra, quando si riteneva fosse stato ferito negli attacchi iniziali del 28 febbraio. Iran, un bombardamento colpisce sinagoga a Teheran L'agenzia iraniana semi-ufficiale "Mehr" ha riferito che un attacco aereo della coalizione Usa-israeliana ha colpito una sinagoga nel centro di Teheran. In un messaggio diffuso su Telegram, l'agenzia ha pubblicato un breve video che mostra soccorritori tra macerie e libri danneggiati all'interno del luogo di culto.

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