Commissione d'inchiesta istituzionale sul fallimento del 7 ottobre 2023, iter legislativo per l'arruolamento "per tutti", gabinetto nazionale per combattere la criminalità: sono i tre punti che Gadi Eisenkot, leader di 'Yashar!' e principale concorrente di Benjamin Netanyahu alle elezioni di domani, si impegna a portare avanti "entro una settimana" dall'insediamento di un eventuale governo a sua guida. Lo ha detto domenica sera durante l'ultimo comizio elettorale a Tel Aviv, a cui ha preso parte un migliaio di sostenitori da diverse parti del Paese. "Entro diciotto mesi dal mio insediamento, l'organizzazione terroristica Hamas non governerà più Gaza. Nessuno è più determinato di me a smantellare Hamas'', ha detto l'ex capo di Stato maggiore dell'Idf, nominato alla carica nel 2014 da Netanyahu. Rivolgendo un appello diretto proprio agli elettori del partito del premier, il Likud: ''So quanto sia difficile fare una scelta diversa. Ma questa volta, non siete voi a intraprendere una nuova strada: è il Likud ad aver smarrito la propria. In fondo, anche voi sapete che Israele non può continuare così, che ha bisogno di un cambiamento. Guardatemi negli occhi: potete fidarvi di me'', ha detto, garantendo che lavorerà ''per riunire tutti gli israeliani, sia coloro che ci hanno votato sia coloro che non lo hanno fatto''.