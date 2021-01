A quasi una settimana dall’attacco di Capitol Hill, anche la First lady, Melania Trump, esprime la sua opinione sull’accaduto definendosi «delusa e scoraggiata».

«Condanno assolutamente le violenze che si sono verificate nel Campidoglio della nostra nazione. La violenza non è mai accettabile», ha scritto in una nota della Casa bianca.

Melania Trump ha anche rivolto alcune critiche al panorama politico americano: «Trovo vergognoso che intorno a questi tragici eventi ci siano stati pettegolezzi salaci, attacchi personali ingiustificati e false accuse fuorvianti su di me, da parte di persone che cercano di essere importanti e hanno un programma. Questo momento è riservato esclusivamente alla guarigione del nostro paese e dei suoi cittadini. Non dovrebbe essere usato per guadagno personale».

Leggi anche:

© Riproduzione riservata