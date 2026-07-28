Nella notte tra lunedì e martedì Kiev ha attaccato la regione della capitale russa. Secondo il sindaco, la maggior parte è stata intercettata e neutralizzata. «In agenda ci sono incontri con il presidente Usa, con il suo team e con tutti coloro che possono contribuire a rafforzare la nostra difesa», ha scritto sui social il presidente ucraino

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Oltre 390 droni ucraini sono stati lanciati da Kiev verso la regione di Mosca nella notte tra lunedì e martedì. Lo ha riferito l’agenzia ucraina Rbc, secondo la quale è stato colpito anche un centro logistico della Wildberries, l’Amazon russa già presa di mira nei giorni scorsi.

Si tratta, secondo i dati diffusi dal sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, di una delle più imponenti offensive con droni dall’inizio dell’estate. Sobyanin ha fatto sapere che la maggior parte è stata intercettata e neutralizzata a distanza dalla capitale, specificando che «81 droni nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca». Sono state danneggiate alcune case, hanno riferito le autorità russe, ma al momento non si segnalano vittime.

Zelensky a Washington

Il massiccio attacco su Mosca è stato lanciato alla vigilia della visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington, dove incontrerà il presidente Donald Trump. In due incontri separati il presidente Usa – che avrà un bilaterale anche con il premier israeliano Benjamin Netanyahu – tratterà i principali dossier internazionali.

Secondo un funzionario della Casa bianca sentito dalla Cnn, l’incontro con Zelensky verterà sul processo di pace tra Russia e Ucraina. «Ora è il momento di porre fine alla guerra», ha dichiarato il funzionario. Il presidente ucraino mira a rafforzare il sostegno statunitense contro la Russia, mentre Kiev e Mosca stanno intensificando gli attacchi a lunga distanza e gli sforzi diplomatici sono in stallo.

«In agenda ci sono incontri con il presidente Trump, con il suo team e con tutti coloro che possono contribuire a rafforzare la nostra difesa», ha scritto Zelensky sui social, «la priorità numero uno è la difesa antimissilistica e la cooperazione strategica con gli Stati Uniti. La pace deve avvicinarsi».

L’incontro tra i due presidenti, secondo quanto riferisce Reuters, dovrebbe essere breve e privato, senza la presenza dei giornalisti. Una fonte ucraina ha poi precisato che i missili intercettori Patriot sono una priorità assoluta. «Subiamo attacchi ogni giorno, quindi abbiamo bisogno dell’approvazione di Trump e del suo team per poter acquistare i missili Patriot. È una priorità assoluta salvare vite umane», ha detto a Reuters.

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