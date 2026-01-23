Al termine dell'incontro con l'inviato statunitense Steve Witkoff per porre fine alla guerra in Ucraina, il Cremlino ha annunciato una riunione trilaterale con ucraini e statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, che si terrà oggi stesso, venerdì 23 gennaio. "È stato concordato che già oggi si terrà ad Abu Dhabi la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov, sottolineando che l'incontro tra Putin e Witkoff è stato "utile sotto ogni aspetto".

"Gli americani hanno fatto molto per preparare questa riunione e sperano che sia un successo e apra la strada al progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto", ha sottolineato Ushakov. Inoltre, venerdì ad Abu Dhabi si terrà un incontro dedicato alle questioni economiche tra Steve Witkoff e l'inviato del Cremlino per gli affari economici internazionali, Kirill Dmitriev, ha specificato.

"Siamo sinceramente interessati a una risoluzione" del conflitto "attraverso mezzi politici e diplomatici", ha affermato Ushakov. "Finché ciò non accadrà, la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia", ha tuttavia puntualizzato.