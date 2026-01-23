La prima riunione di un gruppo di lavoro a tre «sulle questioni di sicurezza» è stata annunciata dal Cremlino, dopo la riunione tra Putin e gli inviati Usa, durata circa tre ore e mezzo. Trump si è detto «ottimista» poiché «stanno facendo concessioni entrambi»
La Russia ha confermato la sua presenza ai negoziati che si terranno oggi, 23 gennaio, ad Abu Dhabi, con Stati Uniti e Ucraina. È la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale «sulle questioni di sicurezza», fa sapere Mosca, che avviene dopo i colloqui tenuti nella notte tra il presidente russo Vladimir Putin e l’inviato Usa Steve Witkoff, durati circa tre ore e mezzo.
L’incontro con gli emissari del presidente Usa è stato «utile sotto ogni aspetto», ha commentato il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov, che ha anche diffuso il nome di chi guiderà la delegazione russa al trilaterale: si tratta di Igor Kostyukov, capo del servizio di intelligence militare Gru.
Trump si è detto «ottimista» poiché «stanno facendo concessioni entrambi» e ha definito quello con Zelensky a Davos «un buon incontro». Ma il Cremlino – a seguito dell’incontro con gli inviati Usa – ha avvertito che non ci sarà un accordo «duraturo» in Ucraina «senza una soluzione sulla questione territoriale».
Zelensky: «Negli Emirati la questione chiave dell'Ucraina orientale»
Ucraini, russi e statunitensi discuteranno negli Emirati la "questione chiave" dei territori orientali dell'Ucraina: lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mentre a Abu Dhabi comincerà oggi un trilaterale tra gli inviati di Kiev, Mosca e Washington.
Axios, il Donbass sarà al centro del trilaterale ad Abu Dhabi
Il controllo territoriale nell'Ucraina orientale sarà la questione principale discussa da oggi ad Abu Dhabi nel trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Lo scrive Axios. Dopo quasi quattro ore di confronto con Vladimir Putin, gli emissari di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner si sono recati da Mosca ad Abu Dhabi. Ci sarà anche il segretario dell'Esercito Usa Dan Driscoll. Da parte Ucraina oltre a Rustem Umerov, a Kyrylo Budanov, al consigliere diplomatico Serhii Kyslytsia, anche il capo di stato maggiore militare ucraino Andrii Hnatov. Con l'inviato di Putin Kirill Dmitriev ci sarà il capo dell'intelligence militare l'ammiraglio Igor Kostyukov.
Orban: «L'Europa vuole continuare la guerra»
"In Ucraina l’Europa vuole continuare la guerra", ha detto il primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orbán. "I principali paesi europei vogliono continuare la guerra in Ucraina. Questo è il problema", ha aggiunto in un colloquio con il Corriere della Sera. Ogni giorno centinaia di persone muoiono. E noi dovremmo cambiare questa situazione".
E ancora: "Io non so cosa vogliano esattamente. Quello che so è che i paesi europei supportano la continuazione della guerra. E quindi ogni giorno centinaia di persone muoiono. Questo è quello che vedo. Ed è sbagliato". Orban ha poi proseguito: "Cosa significa 'pace giusta'? Lo ripeto: quello che sta accadendo adesso è che i paesi europei supportano la continuazione della guerra. E quindi ogni giorno centinaia di persone muoiono. Dobbiamo cambiare tutto questo".
Kiev: «Nella notte oltre 100 droni russi su tutto il territorio»
La Russia ha attaccato l'Ucraina con oltre 100 droni durante la notte, riporta su Telegram l'Aeronautica militare ucraina sottolineando che 76 di questi sono stati abbattuti, mentre 19 sono andati a segno su 12 località.
"Il nemico ha attaccato con 101 droni d'attacco Shahed, Gerber e droni di altro tipo dalle seguenti direzioni: Kursk, Orel, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Russia), Donetsk (Ucraina). Secondo i dati preliminari, alle 8.00 (ora locale ndr), la difesa aerea ha abbattuto 76 droni nemici Shahed, Gerber e droni di altro tipo. Sono stati registrati colpi di 19 droni d'attacco in 12 località", ha riferito l'Aeronautica.
Mosca agli Usa: «No a una pace duratura senza una soluzione territoriale»
A seguito dell'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, il Cremlino ha avvertito che non ci sarà una pace "duratura" in Ucraina senza una soluzione alla questione territoriale. "La cosa importante è che durante questi negoziati tra il nostro presidente e gli americani, è stato confermato ancora una volta che senza una soluzione alla questione territoriale non ci si può aspettare un accordo duraturo", ha detto ai giornalisti Yuri Ushakov, consigliere internazionale del Cremlino.
Cremlino: «Oggi incontro trilaterale negli Emirati Arabi»
Al termine dell'incontro con l'inviato statunitense Steve Witkoff per porre fine alla guerra in Ucraina, il Cremlino ha annunciato una riunione trilaterale con ucraini e statunitensi negli Emirati Arabi Uniti, che si terrà oggi stesso, venerdì 23 gennaio. "È stato concordato che già oggi si terrà ad Abu Dhabi la prima riunione di un gruppo di lavoro trilaterale sulle questioni di sicurezza", ha dichiarato ai giornalisti il consigliere diplomatico del Cremlino Yuri Ushakov, sottolineando che l'incontro tra Putin e Witkoff è stato "utile sotto ogni aspetto".
"Gli americani hanno fatto molto per preparare questa riunione e sperano che sia un successo e apra la strada al progresso su tutte le questioni relative alla fine del conflitto", ha sottolineato Ushakov. Inoltre, venerdì ad Abu Dhabi si terrà un incontro dedicato alle questioni economiche tra Steve Witkoff e l'inviato del Cremlino per gli affari economici internazionali, Kirill Dmitriev, ha specificato.
"Siamo sinceramente interessati a una risoluzione" del conflitto "attraverso mezzi politici e diplomatici", ha affermato Ushakov. "Finché ciò non accadrà, la Russia continuerà a perseguire i suoi obiettivi sul campo di battaglia", ha tuttavia puntualizzato.
Cremlino: «L'incontro Putin-Witkoff molto utile»
Il Cremlino saluta con favore l'incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff, affermando che è stato "utile sotto ogni aspetto".
Von der Leyen: «Ue vicina a un accordo con Kiev e Usa sulla prosperità»
"Sul pacchetto prosperità, siamo vicini a un accordo con gli Stati Uniti e l'Ucraina su un unico quadro unificato per la prosperità. Sembra che potremo aumentare la prosperità dell'Ucraina nel momento in cui verrà raggiunto un cessate il fuoco o la pace". Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale sulle relazioni transatlantiche.
"Stiamo parlando di un documento unico che rappresenta la visione collettiva di ucraini, statunitensi ed europei per il futuro postbellico dell'Ucraina", ha detto. "Si basa in realtà sul lavoro di valutazione dei bisogni della Banca Mondiale e propone una risposta che si basa su cinque diversi pilastri. Questa piattaforma riunisce i paesi del G7, la Commissione europea, l'Ucraina e altri partner".
Trump: «Zelensky e Putin vogliono trovare un accordo»
Donald Trump ha detto di essere ottimista in vista di una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina. "Stanno facendo concessioni entrambi", ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti al seguito, a bordo dell'Air Force One. "Penso che Zelensky e Putin vogliano trovare un accordo".
Vladimir Putin "farà delle concessioni, tutti faranno delle concessioni" per raggiungere un accordo, ha continuato Trump, precisando che l'incontro con Volodymyr Zelensky è stato "molto buono".
