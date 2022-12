Il nuovo proprietario di Twitter ha annunciato sul suo account di aver bloccato l’account del rapper Ye, noto in precedenza noto come Kanye West, dopo che aveva pubblicato un post in cui aveva inserito una svastica in una Stella di Davide

Il rapper Kanye West, attualmente noto come Ye, è stato sospeso da Twitter dopo aver pubblicato un’immagine in cui si fondevano svastica e Stella di Davide. Il tweet è stato rimosso quasi subito.

West era stato riammesso al social network dopo che Twitter è stato acquistato da Elon Musk il 21 novembre. In precedenza era stato bloccato per le sue posizioni antisemite.

Il rapper ha postato un ultimo contenuto prima di lasciare la piattaforma: «Ricordiamoci sempre di questo come mio ultimo tweet» ha scritto, pubblicando un’immagine non lusinghiera di Musk mezzo nudo su uno yacht. Il proprietario del social ha risposto, commentando «Questo va bene» sotto il post con la foto e «Questo no», sotto quello con la svastica.

West ha continuato a pubblicare contenuti, scrivendo di Truth, il social di Donald Trump, e condividendo messaggi in cui Musk sembra voler ragionare con il rapper del suo post. «Scusami, ma hai esagerato. Questo non è amore» avrebbe scritto Musk. «Chi ti dà l’autorità di giudicarlo» ha risposto West, che ha allegato lo screenshot della sua sospensione per 12 ore per aver violato le regole della piattaforma.

Musk ha confermato pubblicamente la sospensione del rapper con un tweet. «Ho fatto del mio meglio. Nonostante ciò ha di nuovo violato la nostra regola contro l’incitamento alla violenza. L’account sarà sospeso».

L’intervista

Poche ore prima, in un’intervista, aveva anche elogiato il nazismo e Adolf Hitler in un’intervista, in cui aveva dichiarato che vede «del buono in ogni essere umano, specialmente in Hitler».

West ne ha parlato durante un programma televisivo a cui ha partecipato con il leader di America First Nick Fuentes e il cospirazionista Alex Jones. Durante la trasmissione ha anche attaccato gli ebrei e nonostante gli interventi di Jones che tentava di abbassare i toni, il rapper ha continuato ad alzare il tiro: i nazisti «hanno fatto anche cose buone. Dobbiamo smettere di parlare sempre male di loro» ha detto West.

Il rapper, che da tempo è al centro di pesanti critiche per le sue posizioni antisemite e misogine, ha continuato a peggiorare la situazione ammettendo poi di «amare» i nazisti e specificando che «ci sono molte cose che amo di Hitler. Tantissime».

