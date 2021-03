Thein Zaw, giornalista della nota agenzia di informazione The Associated Press è stato rilasciato dalle forze dell'ordine birmane. A riportarlo, i familiari dell'uomo. Il reporter, inviato in Myanmar per documentare le proteste contro il colpo di Stato,era stato arrestato il 27 febbraio mentre filmava le cariche contro cittadini da parte dei militare.

Nel video, diventato virale sul web, si vedeva anche il momento in cui la polizia lo accerchiava e lo portava via, procedendo all'arresto, con l'accusa di aver violato una legge sull'ordine pubblico che prevede una pena fino a tre anni di reclusione. Era stato portato nella prigione Insein di Yangon, nota da decenni per la detenzione di prigionieri politici, e che attualmente ospita centinaia di persone detenute per aver protestato contro il colpo di stato del primo febbraio che ha spodestato il governo eletto di Aung San Suu Kyi. I militari, infatti, stanno reprimendo con violenza i dimostranti. Finora si sono registrate 250 vittime e 2.200 arresti.

Thein Zaw era stato arrestato insieme ad altri nove giornalisti a Yangon, la più grande città del paese, ed era stato trattenuto senza cauzione. Circa 40 giornalisti sono stati arrestati o accusati per aver violato la legge sull'ordine pubblico, mentre portavano avanti il loro lavoro. Anche un reporter della Bbc era scomparso il 19 marzo, dopo essere stato avvicinato da uomini in borghese che gli avevano chiesto di parlare ed è stato rilasciato dopo qualche giorno.

L'Associated Press e molte organizzazioni per la libertà di stampa hanno chiesto, oltre al rilascio di Thein Zaw avvenuto questa mattina, di tutti i membri della stampa detenuti.

