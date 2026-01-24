Il secondo round di colloqui alla presenza delle delegazioni russa, ucraina e statunitense si svolge a porte chiuse, senza la presenza della stampa. Mosca ha lanciato contro le regioni di Kiev e Kharkiv un attacco con oltre 370 droni e 21 missili di vario tipo: almeno due morti e 27 feriti
Per la prima volta dall’inizio dell’invasione russa su larga scala, le delegazioni ucraina e russa si sono incontrate nel trilaterale con gli Usa ad Abu Dhabi, che entra nel suo secondo giorno. L’incontro è a porte chiuse, senza la stampa, e si discute sempre della stessa questione: il Donbass. Mosca pretende, come condizione necessaria per qualsiasi ulteriore trattativa, il ritiro di Kiev dalla regione dell’Ucraina orientale. Ma Kiev, fino a ora, la respinge.
Nella notte un massiccio attacco russo ha colpito le regioni di Kiev e di Kharkiv, uccidendo almeno due persone e ferendone almeno 27. «Con cinismo, Putin ha ordinato un brutale e massiccio attacco missilistico contro l’Ucraina proprio mentre le delegazioni si riunivano ad Abu Dhabi per far avanzare il processo di pace guidato dagli Stati Uniti», ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga su X. «I suoi missili non hanno colpito solo il nostro popolo, ma anche il tavolo dei negoziati», ha aggiunto, mettendo in dubbio gli «sforzi di pace» da parte russa, vista «la notte di terrore» vissuta dagli ucraini.
PUNTI CHIAVE
10:57
Iniziato il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi sull'Ucraina
09:25
Sybiga: "Il massiccio attacco russo durante i colloqui mostra il cinismo di Putin"
Kuleba: "Almeno 1,2 milioni senza luce a Kiev e Cernihiv"
Il vice primo ministro ucraino Oleksii Kuleba ha affermato che almeno 1,2 milioni di persone sono rimaste senza elettricità come conseguenza dell'attacco notturno russo con missili e droni su più regioni. Kuleba ha precisato che 800mila persone sono rimaste senza energia elettrica nella regione di Kiev e circa 400mila in quella di Cernihiv. Per giunta, nella capitale dell'Ucraina, secondo il vice premier, sono state segnalate "interruzioni della fornitura di riscaldamento" in 600mila edifici, con il riscaldamento "completamente assente" in circa un quarto di questi.
Fonti russe: "Ritiro di Kiev dal Donbass resta una questione dirimente"
"La questione territoriale rimane la più complessa nei colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina ad Abu Dhabi e il ritiro delle forze ucraine dal Donbass rimane una priorità per la Russia". Lo afferma una fonte vicina ai negoziati citata dall'agenzia russa Tass. "Questa questione rimane la più complessa", ha affermato la fonte. "Il ritiro delle forze armate ucraine dal Donbass è importante e si stanno prendendo in considerazione diversi parametri di sicurezza al riguardo", ha aggiunto.
Iniziato il secondo round di colloqui ad Abu Dhabi sull'Ucraina
"Il secondo giorno di negoziati per la risoluzione del conflitto ucraino ad Abu Dhabi è iniziato" e gli incontri si svolgono in vari formati. Lo scrive la Tass citando una fonte informata.
Quasi 90mila case senza elettricità a Kiev
Nella capitale Ucraina, principale obiettivo dei bombardamenti russi di questa notte, "88.000 case sono temporaneamente senza elettricità", ha annunciato la compagnia energetica DTEK. "Stiamo innanzitutto ripristinando l'alimentazione elettrica alle infrastrutture critiche. Il maltempo è un ostacolo, ma le squadre stanno lavorando instancabilmente per ripristinare l'elettricità nelle case il più rapidamente possibile", ha scritto l'azienda su Telegram.
Due morti e 24 feriti nella regione ucraina di Kharkiv
Nella regione di Kharkiv nelle ultime 24 ore due persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite a causa degli attacchi russi, tra cui un bambino di 12 anni. Lo ha riferito su Facebook il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Synegubov. "Negli ultimi giorni, la città di Kharkiv e 6 insediamenti nella regione di Kharkiv sono stati oggetto di attacchi nemici. A seguito dei bombardamenti, due persone sono state uccise e 24 sono rimaste ferite, tra cui un bambino", ha scritto Sinegubov.
Sybiga: "Il massiccio attacco russo durante i colloqui mostra il cinismo di Putin"
Il ministro degli Esteri ucraino ha denunciato gli attacchi russi avvenuti durante la notte, che hanno causato la morte di almeno una persona e 23 feriti, mentre si svolge il secondo giorno di colloqui tra ucraini, russi e americani ad Abu Dhabi. "Con cinismo, (Vladimir) Putin ha ordinato un brutale e massiccio attacco missilistico contro l'Ucraina proprio mentre le delegazioni si riunivano ad Abu Dhabi per far avanzare il processo di pace guidato dagli Stati Uniti", ha dichiarato Andriy Sybiga a X.
Zelensky a Usa: "Serve rapida fornitura per il sistema di difesa"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere fermezza contro Mosca e la rapida fornitura dei sistemi di difesa promessi dal presidente Donald Trump. "Ogni attacco russo di questo tipo contro le nostre infrastrutture energetiche dimostra che non devono esserci ritardi nel rifornimento di difesa aerea. Nessuno può ignorare questi attacchi; è necessario reagire con fermezza. Contiamo sulla reazione e sull'assistenza di tutti i nostri partner", ha scritto Zelensky su X.
"Ogni missile Patriot, Nasams e tutti gli altri sistemi contribuisce a proteggere le infrastrutture critiche e consente alle persone di resistere al freddo invernale. Dobbiamo garantire la piena attuazione di tutto quanto concordato con il presidente Trump a Davos in materia di difesa aerea", ha insistito Zelensky.
Il massiccio attacco di Mosca, ha aggiunto il presidente ucraino, è stato attuato con oltre 370 droni e 21 missili di vario tipo, contro Kiev e la sua regione, oltre a quelle di Sumy, Kharkiv e Cernihiv.
Almeno un morto e 27 feriti nei bombardamenti russi su Kiev e Kharkiv
I pesanti bombardamenti russi sull'Ucraina, avvenuti nella notte hanno causato almeno un morto e 27 feriti a Kiev e Kharkiv, nel nord-est, secondo quanto riferito dalle autorità locali. L'intero territorio ucraino è stato messo in stato di allerta per attacchi aerei durante la notte, con le autorità militari della capitale che hanno avvertito della minaccia di droni e missili balistici. A Kiev, sono stati segnalati danni in cinque quartieri, causando incendi e frantumando le finestre di una clinica privata, secondo il sindaco Vitali Klitschko.
"Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite. Tre dei feriti sono stati ricoverati in ospedale", ha dichiarato su Telegram, menzionando interruzioni di riscaldamento e acqua in alcuni quartieri periferici, nonostante temperature inferiori a -10 °C. Alla periferia di Kiev, l'attacco ha causato altri quattro feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale, secondo le autorità militari locali.
A Kharkiv, il sindaco Igor Terekhov ha segnalato un attacco da parte di droni Shahed di progettazione iraniana, che ha danneggiato diversi edifici residenziali, un rifugio per sfollati, un ospedale e un reparto maternità in questa importante città vicino al confine russo. "Kharkiv ha subito un massiccio attacco durato quasi due ore e mezza. Il nemico ha attaccato la città con 25 Shahed", ha dichiarato su Telegram, riportando 19 feriti.
© Riproduzione riservata