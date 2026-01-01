Il premier israeliano era tra gli invitati nel resort in Florida del presidente degli Stati Uniti, che continua nel suo pressing per la riapertura del valico di Rafah, uno dei punti dell’accordo di pace su Gaza. I due avrebbero discusso anche della possibilità di attaccare di nuovo l’Iran

Un enorme ritratto di Gesù Cristo, dipinto rapidamente sul palco mentre il presidente degli Stati Uniti osserva con riverenza, prima di venderlo all'asta per 2.750.000 dollari. Questo è stato il Capodanno nel suo resort di Mar-a-Lago a West Palm Beach, in Florida. «Voglio solo fare qualcosa di molto speciale», ha detto il presidente Donald Trump all'inizio dell'evento.

Prima di mettere piede sul tappeto nero con la scritta «Felice anno nuovo Mar-a-Lago», Trump ha salutato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara, ospiti del presidente americano. The Times of Israel ha pubblicato un'immagine che ritrae Netanyahu accanto al presidente americano e alla First Lady Melania Trump.

«Trump - ricorda la Cnn - festeggia il nuovo anno a Mar-a-Lago da oltre vent'anni. I prezzi dei biglietti sono aumentati vertiginosamente durante il suo primo mandato, hanno raggiunto la soglia dei 1.000 dollari qualche anno fa e ora costano 1.450 dollari. Con questa cifra si può acquistare un pasto a prezzo fisso e la possibilità di guardare l'uomo più potente del mondo consumarlo da dietro un cordone di velluto».

In passato, la festa ha attirato ospiti di alto profilo come Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods e Rod Stewart. Quest'anno, tra gli altri ospiti c'erano il miliardario emiratino Hussain Sajwani insieme ai suoi figli Eric e Don Jr., l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani, il produttore hollywoodiano Brett Ratner, la segretaria per la Sicurezza interna Kristi Noem, il vice capo di stato maggiore della Casa Bianca Dan Scavino, il capogruppo repubblicano alla Camera Tom Emmer e l'ex conduttrice televisiva diventata procuratrice degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia, Jeanine Pirro.

Le pressioni per la riapertura del valico di Rafah

Nel frattempo, secondo il Times of Israel l'amministrazione Trump prevede che Israele riaprirà il valico di Rafah nei prossimi giorni, sia per l'ingresso che per l'uscita dei cittadini di Gaza. Un funzionario Usa ha spiegato al quotidiano che il presidente e i suoi collaboratori hanno sollevato la questione durante i loro incontri di lunedì con Netanyahu.

Il valico di Rafah avrebbe dovuto riaprire come parte dell'accordo di cessate il fuoco di ottobre, ma Israele ha consentito solo i flussi in uscita. L'Egitto, da parte sua, ha mantenuto chiuso il varco e ha accusato Israele di voler cercare di svuotare il territorio della Striscia, non permettendo a nessuno di rientrare.

Sotto pressione da parte dell'amministrazione Trump, Netanyahu ha sollevato l'idea di riaprire Rafah in entrambe le direzioni davanti al suo governo la scorsa settimana, ma ha dovuto affrontare l'opposizione dei ministri di estrema destra, che chiedono di favorire l'espulsione dei palestinesi dal loro territorio.

Iran nel mirino

Nelle loro discussioni, due giorni prima di Capodanno, sulla tregua a Gaza e in Medio Oriente, Trump aveva scherzosamente suggerito che Netanyahu avrebbe potuto partecipare alla sua festa di Capodanno. Nel corso della settimana, Trump ha poi minimizzato le notizie di tensioni con il premier israeliano sulla seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia, affermando che Israele aveva "rispettato" i suoi impegni e che la responsabilità ricadeva sul movimento islamista palestinese Hamas.

Intanto, secondo Axios che cita un funzionario statunitense e altre due fonti statunitensi a conoscenza dei dettagli dell'incontro, nel meeting tra Netanyahu e Trump dello scorso lunedì i due presidenti hanno discusso della possibilità di attaccare nuovamente l'Iran.

Secondo il funzionario statunitense, Trump probabilmente sosterrebbe tali attacchi se dovesse ritenere che l'Iran stia adottando misure concrete per ripristinare il suo programma nucleare. Tuttavia, «la tensione riguarderà l'accordo su cosa significhi esattamente il ripristino», ha aggiunto il funzionario.

Axios ha chiarito che Trump e Netanyahu non hanno raggiunto accordi specifici in merito alla tempistica di possibili nuovi attacchi statunitensi e israeliani, né ai criteri per la loro attuazione.

