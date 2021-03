Vaccini per la cultura e il teatro. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha annunciato che la città prevede di creare un sito di vaccinazione contro il Covid-19 a Broadway e sarà riservato ai lavoratori dell’industria teatrale. L’obiettivo è di riaprire i teatri e riprendere con gli spettacoli dal vivo nel prossimo autunno.

In conferenza stampa de Blasio ha detto che sarà operativo anche un centro di vaccinazione mobile accessibile ai lavoratori teatrali che non fanno parte di Broadway. Negli Stati Uniti, così come nel resto del mondo, la cultura e il mondo dello spettacolo hanno risentito più di altre categorie la crisi economica dovuta alla pandemia. Da quando il famoso teatro di Broadway ha chiuso le tende del suo palco più di un anno fa, i suoi dipendenti viviono dell’assicurazione di disoccupazione e altri sostegni governativi.

«È ora di alzare il sipario e ritornare a Broadway» ha detto durante la conferenza stampa il sindaco di New York. Tuttavia, le vaccinazioni seguiranno il piano dello stato e attualmente possono ricevere la dose solo i residenti con più di 50anni di età. L’hub vaccinale sarà allestito nel corso del prossimo mese e si punta ad arrivare per quei giorni a un abbassamento dell’età anagrafica idonea al vaccino. «Sappiamo anche che nel giro di quattro o cinque settimane, al massimo, tutti saranno idonei. Non sarei sorpreso se fosse ancora prima» ha detto de Blasio, fermo restando che molti dipendenti già possono accedere all’inoculazione della dose.

Non solo vaccini, sarà prevista anche un piano per garantire test antigienici e tamponi a tutto il personale, così come per gestire le folle che entrano ed escono dalle strutture teatrali. L’obiettivo è di far ripartire l’intero comparto in sicurezza e senza interruzioni, infatti all’ingresso saranno chiesti certificati vaccinali o di test negativi prima e l’utilizzo delle mascherine.

Il governatore dello stato di New York, Andrew M. Cuomo, ha annunciato che il 2 aprile gli eventi artistici e di intrattenimento potranno riaprire al 33 per cento della loro capienza, con limiti di cento spettatori all’interno e duecento fuori. Tuttavia, secondo i produttori di Broadway a queste condizioni gli spettacoli non sono economicamente sostenibili.

C’è, però, anche chi chiede maggiore cautela per le riaperture, nonostante la campagna vaccinale vada spedita negli Stati Uniti con un ritmo impressionante. Nei primi cento della presidenza Biden sono state somministrate 200 milioni di dosi di vaccini contro il Covid-19. New York e il New Jersey hanno attualmente i numeri più alta di casi di Covid-19 nel paese, con una media rispettiva di 39 e 47 nuovi casi per 100.000 persone nell’ultima settimana.

La Broadway League, che rappresenta i proprietari e i produttori di teatro, e Actors' Equity, il sindacato che rappresenta 51mila attori e manager di scena in tutto il paese, hanno accolto con favore l’annuncio del primo cittadino new yorkese.

© Riproduzione riservata