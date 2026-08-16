L’appello del Papa durante l’Angelus a Csastel Gandolfo: «Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura»

false false

Dieci palestinesi sono rimasti feriti a Hebron, in Cisgiordania, durante scontri avvenuti nelle prime ore del mattino. La Mezzaluna Rossa Palestinese ha riferito che le proprie squadre sono intervenute per prestare soccorso ai feriti in seguito ad attacchi attribuiti ai coloni israeliani.

Secondo fonti palestinesi, i coloni avrebbero attaccato i residenti del quartiere di al-Ja'abari con il coinvolgimento delle Forze di difesa israeliane (Idf). Nella zona sarebbero stati uditi anche colpi d'arma da fuoco.

Una fonte dell'esercito israeliano ha fornito una versione diversa, parlando di lanci di pietre reciproci nell'insediamento ebraico di Hebron. Secondo l'Idf, un civile avrebbe sparato in aria e, dopo l'arrivo dei militari, alcuni palestinesi avrebbero tentato di impossessarsi dell'arma di un soldato.

A Qusra arrivano cibo e acqua dell'Onu

Tensioni anche a Qusra, a sud di Nablus. Rappresentanti delle Nazioni Unite hanno raggiunto i residenti del villaggio che, secondo quanto riferito dai proprietari delle abitazioni al Times of Israel, sarebbero bloccati dai coloni da una settimana. Il personale dell'Onu ha portato cibo e acqua.

Sempre secondo i residenti citati dal quotidiano israeliano, le Nazioni Unite avevano fatto arrivare anche un'autocisterna, ma le forze di sicurezza non le avrebbero consentito di rimanere nell'area, che continua a essere classificata come zona militare chiusa..

Oltre 150 coloni nel complesso di Al-Aqsa

A Gerusalemme Est, intanto, oltre 150 coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, sotto la protezione della polizia israeliana, e hanno celebrato preghiere ebraiche. A riferirlo è Al Jazeera.

In base allo status quo in vigore dal 1967, i non musulmani possono visitare il sito ma non pregarvi. Il complesso di Al-Aqsa si trova a Gerusalemme Est, conquistata da Israele durante la Guerra dei Sei Giorni del 1967 e successivamente annessa con una decisione non riconosciuta dalla comunità internazionale. Il luogo ha un'importanza centrale per entrambe le religioni: per i musulmani è il terzo sito più sacro dell'Islam e ospita la Cupola della Roccia e la moschea di Al-Aqsa; per gli ebrei è il Monte del Tempio, il luogo più sacro dell'ebraismo, dove sorgeva l'antico Tempio di Gerusalemme.

L’appello del Papa all’Angelus

«Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due Stati per una pace giusta e duratura». È l'appello lanciato all'Angelus da Papa Leone XIV, accolto con un lungo applauso dai fedeli a Castel Gandolfo.

© Riproduzione riservata