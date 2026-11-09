Trema la poltrona di Jensen Huang, capo della compagnia leader globale dei processori per intelligenza artificiale, che ha confessato una relazione extraconiugale con una donna cinese che viene accusata di essere un’agente segreto di Pechino. La società ha annunciato un’indagine indipendente sull’operato del suo Ceo

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«Le notizie di oggi non rallenteranno Nvidia. Jensen è determinato a continuare a guidarla nel ruolo di amministratore delegato, senza interruzioni».

Così la compagnia leader globale dei processori per intelligenza artificiale ha risposto all’uno-due che potrebbe rivelarsi più pesante dei crolli del titolo in borsa negli ultimi giorni: la relazione extraconiugale – confessata pubblicamente da Jensen Huang domenica 8 novembre – con una donna cinese accusata di essere una spia di Pechino, e l’annuncio della stessa Nvidia dell’apertura di un’indagine indipendente sull’operato del suo Ceo-guida suprema.

L’ammissione dell’infedeltà di Huang e, soprattutto, le ipotesi di spionaggio, hanno turbato un fine settima che doveva servire al gigante tecnologico (4.500 miliardi di dollari di market cap) per riflettere sulla strategia da adottare, dopo che la fiducia degli investitori nell’Ia sembra evaporata assieme ai voti repubblicani nelle elezioni di mid term.

Secondo il New York Times, l’anno scorso Donald Trump non aveva dato ascolto all’intelligence, che già parlava di spionaggio cinese ai danni di Nvidia. Lunedì 9 la Cnn glielo ha ricordato e lui ha deviato il discorso, da par suo, sulle scappatelle: «Penso che sia una persona rispettabile. Credo che probabilmente abbia una giustificazione per quello che ha fatto».

Durante il secondo mandato presidenziale, i rapporti tra i due sono diventati più stretti e Huang un interlocutore importante di Trump su tecnologia e Cina. Tariff Man l’ha portato con sé alle cene di stato nella Grande sala del popolo (il 14 maggio) e alla Casa bianca (il 24 settembre), durante le quali al Ceo di Nvidia è stato riservato un posto a tavola accanto a Xi Jinping e Trump.

Negli ultimi mesi Huang è stato filmato nelle vie di Pechino mentre consumava cibo di strada in mezzo alla gente comune, ha fatto da megafono a Trump e Xi definendo il summit di maggio «il più importante della storia». Tutto nella speranza, rivelatasi vana, di farsi largo nel mercato cinese, dove per l’Ia ci sono praterie, che avrebbero potuto mantenere ancora a lungo le azioni Nvidia sulla cresta dell’onda. Ed è qui che entra in gioco Alice Huang (nessuna parentela con Jensen), nazionalità cinese, ufficialmente manager di Megaspeed International, società con sede a Singapore, Malesia e Indonesia (tre paesi attraverso i quali avvengono i traffici illegali di processori Nvidia verso la Cina), che si presenta come partner di Nvidia, da cui nel 2023 prova ad acquistarne per 2 miliardi di dollari.

Secondo il Financial Times, le autorità Usa sospettano che la sua azienda abbia venduto alla Cina processori Nvidia protetti dal divieto di esportazione. Il mese scorso a Los Angeles era stato arrestato un cittadino Usa di origini cinesi, per aver fatto arrivare in Cina i preziosi acceleratori grafici (Gpu) di Nvidia, per un valore complessivo di 300 milioni di dollari, vendendoli prima a intermediari a Singapore o in Malesia.

Mentre a parlare apertamente di spionaggio – limitandosi a citare fonti anonime vicine all’intelligence – è il New York Times, secondo cui i servizi Usa ritengono che Alice Huang abbia passato segreti industriali alla Cina, il cui ministero degli esteri, ha respinto ogni addebito: «È una speculazione del tutto infondata e un tentativo di infangare e screditare la Cina».

La Cina sta provando a costruire la sua Nvidia – ruolo per il quale la candidata numero uno è Huawei – e ha bisogno di far crescere i produttori nazionali. In questo quadro, lo spazio per i costosissimi prodotti Nvidia, che Trump ha promosso cancellando alcuni divieti all’export, resta limitato, mentre una quantità ridotta arriva grazie al contrabbando.

La cultura corporate Usa per i Ceo fedifraghi prevede in genere le dimissioni, e i sospetti rilanciati dai grandi media rendono la poltrona di Jensen Huang ancora più traballante, nonostante nel settore in tanti ricordano, a mo’ di avvertimento, che Nvidia è Jensen Huang, che l’ha plasmata, e al quale manca un successore designato.

La lettera di scuse a moglie e figli è arrivata quando proprio Huang non poteva più farne a meno. Video e foto dei due Huang in atteggiamenti più che amichevoli in occasione di cene e fiere hi-tech circolavano da oltre due anni, ma i presidenti repubblicani delle commissioni Affari esteri e Intelligence e Cina della Camera hanno scelto giovedì – il giorno in cui Nvidia ha perso il 9,3 per cento in una sola seduta – per invitare Jensen a deporre a porte chiuse sui suoi rapporti con Alice. Anche tra i repubblicani si moltiplicano i segnali di insofferenza verso i giganti tecnologici, fino a ieri considerati alleati strategici nella corsa all’intelligenza artificiale.

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