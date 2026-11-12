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Jensen Huang, fondatore di Nvidia, si è dimesso con effetto immediato dalla posizione di ceo del colosso statunitense leader globale dei processori per intelligenza artificiale.

Nei giorni scorsi Huang è stato travolto da uno scandalo riguardo a una sua relazione extraconiugale con una ex dirigente di Megaspeed, società tecnologica di Singapore sospettata dalle autorità statunitensi di essere legata all'intelligence cinese. Il timore di Washington è che la donna, Alice Huang, abbia cercato di influenzare il manager sulle restrizioni americane all'esportazione di chip avanzati verso Pechino.

Domenica scorsa Jensen Huang ha ammesso il tradimento, chiedendo scusa alla famiglia e ai dipendenti. Il consiglio di amministrazione ha avviato un'indagine indipendente, mentre anche l'Fbi e il Congresso si sono interessati al caso.

Nvidia ha escluso, al momento, di avere elementi che possano indicare possibili fughe di segreti aziendali o compromissioni della sicurezza nazionale.

L’interim a Kress

Il consiglio di amministrazione di Nvidia ha fatto sapere che sarà Colette Kress, attuale vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria di Nvidia, a ricoprire la carica di amministratore delegato ad interim continuando a svolgere anche le sue funzioni attuali, fino alla nomina di un successore permanente. Il consiglio avvierà la ricerca di un amministratore delegato permanente e prenderà in considerazione candidati interni ed esterni.

Kress è vicepresidente e Cfo da quando è entrata in azienda nel settembre 2013. «Colette ha contribuito a guidare Nvidia attraverso un periodo di crescita straordinaria e possiede una profonda conoscenza della nostra attività, dei nostri clienti, delle nostre operazioni e della nostra situazione finanziaria», ha dichiarato Harvey Jones, presidente del cda di Nvidia. «Il consiglio ha piena fiducia in lei e nel team dirigente e ci aspettiamo che le operazioni dell'azienda, gli impegni verso i clienti e la roadmap dei prodotti proseguano senza interruzioni», ha proseguito.

Quanto a Huang, ha sottolineato il Cda nella nota, «il consiglio di amministrazione e l'azienda lo ringraziano per il suo inestimabile contributo all’azienda e all’intero settore».

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