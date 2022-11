Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, è stato ferito con colpi di arma da fuoco sparati a Wazirabad, nella provincia del Punjab. Il sospetto aggressore è stato ucciso. Khan, costretto a lasciare il governo ad aprile, in seguito a una mozione di sfiducia, era alla guida di una marcia di protesta partita il 28 ottobre da Lahore e diretta a Islamabad per chiedere nuovamente la convocazione di elezioni anticipate.

Il responsabile della comunicazione del Pti, in un tweet, ha accusato il ministro degli Interni pakistano, Rana Sanaullah, di aver «ripetutamente minacciato di uccidere» Imran Khan. «Oggi questo codardo ha commesso un attacco omicida», prosegue il messaggio.

Sullo stesso profilo Twitter è stato poi pubblicato un fotogramma in cui l’uomo armato viene placcato alle spalle da un manifestante. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato quest’ultimo, “il ragazzo con la maglia Fila”, a salvare la vita all’ex presidente.

Qui il video: in altro a destra l’aggressore viene bloccato, ma riesce comunque a esplodere almeno due colpi. Nei pochi secondi di filmato lo si vede poi fuggire sgomitando tra la folla.

(Notizia in aggiornamento)

© Riproduzione riservata