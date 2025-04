"Stiamo monitorando gli arrivi e vediamo che stanno aumentando. Abbiamo preparato una organizzazione flessibile, che si adatterà ai numeri in crescita", ha detto in un'intervista al Messaggero il capo della protezione civile Ciciliano. "Questa è una delle differenze principali rispetto al 2005: a Roma in aprile ci sono già moltissimi turisti per le festività e moltissimi fedeli per il Giubileo. Ora si stanno aggiungendo coloro che stanno venendo appositamente per i funerali. Stavamo ragionando su 200 mila fedeli ai funerali e 250 mila per l'elezione del nuovo Papa. Ma dovremo rivalutare questi numeri. Già ora si sta decidendo di tenere aperto più a lungo, nella notte, la Basilica perché ci sono code di 4-5 ore di fedeli che vogliono rendere omaggio alla salma". A preoccupare è il percorso per traslare la salma da San Pietro a Santa Maria Maggiore per la sepoltura