Diversi leader di paesi europei hanno accolto con favore il piano presentato lunedì 29 settembre dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per il raggiungimento di una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Dopo l’incontro con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca, il tycoon ha ringraziato il primo ministro per aver accettato l’accordo e i capi di stato e di governo del mondo arabo e dell’Ue per aver collaborato alla stesura del piano di venti punti.

Il quotidiano Usa Politico, citando fonti diplomatiche, sostiene che funzionari di Qatar ed Egitto hanno presentato la proposta di pace ai negoziatori di Hamas, che avrebbe assicurato una risposta tra qualche giorno.

Intanto nella Striscia si continua a morire. Secondo l’agenzia di stampa Wafa, dall’alba gli aerei israeliani hanno lanciato continui attacchi contro le zone ovest di Gaza City, e le forze israeliane hanno sparato a persone in attesa d’aiuti al checkpoint di Netzarim. In tutto sono almeno nove le persone uccise dagli attacchi dell’Idf da questa mattina.

Von der Leyen: «Bene piano Trump, Ue pronta a contribuire» "Accogliamo con favore l'impegno del presidente Donald Trump a porre fine alla guerra a Gaza. Incoraggiamo tutte le parti a cogliere questa opportunità. L'Ue è pronta a dare il proprio contributo. Le ostilità dovrebbero cessare con la fornitura immediata di aiuti umanitari alla popolazione di Gaza e con il rilascio immediato di tutti gli ostaggi". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, precisando però che "una soluzione a due Stati rimane l'unica via praticabile per una pace giusta e duratura in Medio Oriente". Netanyahu: «Con Trump non ho parlato di stato Palestina» L'ipotesi della creazione di uno Stato palestinese non è stata nemmeno presa in considerazione durante l'incontro che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha affermato lo stesso Netanyahu in un video pubblicato sui social all'indomani dell'approvazione del piano di pace Usa per Gaza. La creazione di uno Stato palestinese, dice nel video in cui parla della sua visita a Washington - la sua quarta quest'anno - "non è nemmeno prevista dall'accordo" che include invece la creazione di un governo di transizione senza Hamas, la smilitarizzazione della Striscia e solo la possibilità di negoziare uno Stato palestinese in futuro. "Con il progredire della ricostruzione di Gaza e la fedele attuazione del programma di riforme dell'Autorità Nazionale Palestinese, potrebbero finalmente crearsi le condizioni per un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la creazione di uno Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese" si legge nel punto 19 del piano. Nel suo video, Netanyahu ha insistito sul fatto che Israele "si assumerà la responsabilità della sicurezza" della Striscia, "incluso un perimetro di sicurezza", e ha sottolineato che né Hamas né l'Autorita' Nazionale Palestinese (Anp) faranno parte dell'amministrazione civile che assumerà il governo dopo la fine della guerra. Tuttavia, il punto 9 del piano di pace sottolinea che l'Anp, una volta completate le sue riforme, sarà in grado di "riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro ed efficace". "Probabilmente non vi sorprenderà apprendere che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica israeliana non crede che l'Autorità Nazionale Palestinese cambierà davvero", conclude però Netanyahu nel video. Mondo Cosa prevede il piano di Trump per Gaza: la road map per la pace e il futuro della Striscia Wafa, nove persone uccise dall'alba a Gaza Oltre ai tre membri della famiglia al-Najjar, tra cui una donna incinta, uccisi in un attacco delle forze armate israeliane a Khan Younis, a sud della Striscia di Gaza, altri sei palestinesi sono stati uccisi nel bombardamento un'abitazione a ovest di Deir al-Balah, nella Striscia centrale. Lo scrive l'agenzia di stampa Wafa. Almeno sei persone sono rimaste ferite nel bombardamento di una casa vicino al complesso medico di al-Shifa, a ovest di Gaza City. Secondo quanto riporta Wafa dall'alba gli aerei israeliani hanno lanciato continui attacchi contro le zone ovest della città, e le forze israeliane hanno sparato a persone in attesa d'aiuti al checkpoint di Netzarim. Sanchez: «La Spagna dà benvenuto alla proposta Usa di pace per Gaza» "La Spagna dà il benvenuto alla proposta di pace per Gaza promossa dagli Stati Uniti". Lo ha scritto su X il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, in relazione al piano del presidente statunitense Donald Trump. "Bisogna mettere fine a tanta sofferenza", scrive Sanchez nel post. "È ora che cessi la violenza, si produca l'immediata liberazione di tutti gli ostaggi e si dia accesso agli aiuti umanitari per la popolazione", aggiunge. Il premier spagnolo ha poi ribadito che "La soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, che convivono l'uno accanto all'altro in pace e sicurezza, è l'unica possibile". Politico, Hamas risponderà a piano Usa entro qualche giorno Citando fonti diplomatiche, il quotidiano statunitense Politico afferma che funzionari del Qatar e dell'Egitto hanno presentato la proposta Usa di pace a Gaza ai negoziatori di Hamas. Il movimento islamista della Striscia avrebbe quindi assicurato che esaminerà il documento e darà una risposta tra qualche giorno. Witkoff: «Molto ottimista, qualche dettaglio e ci siamo» Dopo l'incontro tra Trump e Netanyahu, Steve Witkoff, parlerà "sia con il primo ministro del Qatar sia con il capo dell'intelligence egiziana". Lo ha annunciato lo stesso inviato speciale degli Usa in Medio Oriente in un'intervista a Fox News, in cui ha aggiunto che i due, dopo il piano annunciato da Trump, "si sono incontrati con i rappresentanti di Hamas". Witkoff ha poi affermato di essere "molto ottimista e fiducioso" ai fini del raggiungimento di un accordo di pace a Gaza, soprattutto "per via del sostegno dei Paesi arabi e dell'Europa". "Abbiamo un grande sostegno al piano. Dobbiamo definire qualche dettaglio, certo, ma conoscete Trump, con il suo spirito arriveremo presto al traguardo", ha sottolineato l'inviato speciale della Casa Bianca. Tajani sulla Flotilla: «Speriamo non succeda nulla» "Speriamo che non succeda nulla. Anche stamane ho parlato con il ministro degli Esteri di Israele raccomandandomi che, anche in caso di intervento, non venga usata violenza nei confronti degli italiani e degli altri, rivelando poi che ci sono anche dei parlamentari a bordo". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Ciampino per l'arrivo del volo umanitario con un gruppo di sette bambini di Gaza bisognosi di cure. "Ho ribadito in tutti i modi, anche alla portavoce della Flotilla - ha aggiunto -, che è rischioso tentare di forzare il blocco navale. Abbiamo detto che eravamo pronti a fare tutto ciò che era necessario per fare arrivare i beni alimentari che hanno a bordo, per farli arrivare alla popolazione civile palestinese con la garanzia nostra, di Israele, della Chiesa, di Cipro. Noi sconsigliamo fin dall'inizio di andare oltre lo sbarramento israeliano, perché è rischioso. Abbiamo detto, abbiamo ribadito che la Marina militare non può seguire la Flotilla oltre il blocco israeliano. Non possiamo mettere a repentaglio la vita dei nostri marinai. Fin dal giorno in cui si parlava della partenza della Flotilla, abbiamo allertato la nostra ambasciata e il nostro consolato a Tel Aviv e Gerusalemme. Qualora dovessero essere fermati o arrestati, saranno tutti assistiti e faremo in modo che possano rientrare il prima possibile in Italia. Hanno ancora tempo per cambiare idea e depositari i beni alimentari in altre parti del Mediterraneo". Starmer: «Fermo sostegno al piano di Trump per Gaza» Il Regno Unito "sostiene fermamente" il piano di pace presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza, ha dichiarato il primo ministro britannico Keir Starmer. "Sosteniamo fermamente i suoi sforzi per porre fine ai combattimenti, liberare gli ostaggi e garantire la consegna di aiuti umanitari urgenti alla popolazione di Gaza. Questa è la nostra massima priorità e deve avvenire immediatamente", ha scritto Starmer in una nota. Svezia alla Flotilla: «Non possiamo dare assistenza consolare in mare» "La Svezia non è in grado di fornire supporto consolare in mare". È quanto ribadito dal ministero degli Esteri svedese, che nei giorni scorsi ha riferito di seguire con "crescente preoccupazione" gli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, a bordo della quale viaggiano circa 15 svedesi tra cui l'attivista Greta Thunberg. Il ministero ha sottolineato in una nota che "Israele ha pubblicamente comunicato la sua intenzione di mantenere il blocco al largo della costa di Gaza, il che significa che impedirà alla flottiglia di raggiungere la sua destinazione. Per 10 anni, il ministero degli Affari Esteri ha sconsigliato qualsiasi viaggio a Gaza ed esorta gli svedesi a seguire tale consiglio. Ciò significa: non recatevi lì in nessuna circostanza", afferma la nota. "L'avviso di viaggio è un forte segnale che la situazione della sicurezza è grave e che le persone dovrebbero considerare di astenersi dal viaggiare". Il presidente israeliano Herzog: «Hamas accetti il piano» "Il piano presentato dal presidente Usa Donald Trump offre una concreta speranza per il rilascio degli ostaggi, per garantire la sicurezza di Israele, per porre fine alla guerra e per cambiare la realtà nella Striscia di Gaza e in Medio Oriente verso una nuova era di partenariato regionale e internazionale. Accolgo con favore il piano e ne chiedo la rapida attuazione". Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog. "Ringrazio il presidente Trump per la sua leadership e per il suo fermo e incrollabile sostegno allo Stato di Israele. Mi congratulo con il primo ministro Netanyahu per questo importante progresso. E ringrazio tutti i paesi, le persone e le parti che prendono parte a questo processo e che stanno portando speranza ai popoli della regione - aggiunge - A nome di tutto il popolo di Israele, rendo omaggio al coraggio dei nostri combattenti, il cui eroismo ha gettato le basi per una rinnovata speranza di riportare a casa tutti gli ostaggi e di procedere verso la fine della guerra e l'inizio del 'giorno dopo'. Ora il mondo intero deve porre una condizione chiara e immediata: che l'organizzazione terroristica Hamas accetti il ​​piano delineato dal presidente Trump e permetta un futuro di speranza ai popoli della regione". La Flotilla a 270 miglia nautiche da Gaza

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a 270 miglia nautiche da Gaza, con un arrivo stimato tra 3 giorni. Tra appena 1,5 giorni, entreranno nella zona ad alto rischio, dove le precedenti sono state intercettate. È quanto si spiega nell'ultimo aggiornamento telegram sulla missione, in cui si invita a mantenere alta l'attenzione perché la sicurezza delle barche "dipende dal fatto che il mondo stia guardando". La Flotilla riferisce anche che una delle imbarcazioni, la Johnny M, è stata evacuata in sicurezza dopo aver subito una perdita nella sala motori, ma, spiega, "questo non causerà ritardi significativi alla nostra missione. Tutti i partecipanti sono stati trasferiti in sicurezza".

