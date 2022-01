Il Portogallo sceglie la continuità. Il Partido socialista di Antonio Costa, primo ministro dal 2015, ha vinto le elezioni legislative raggiungendo la maggioranza assoluta con il 41,68 per cento dei voti. Con 117 seggi su 230, il Ps si prepara a governare senza il bisogno dell’appoggio dei partiti più a sinistra, ma Costa ha già ribadito che continuerà a cercare il dialogo. «Una maggioranza assoluta non è potere assoluto, non è governare da solo», ha assicurato nel suo discorso di vittoria.

Fino a ieri un risultato del genere sembrava tutt'altro che scontato, con i sondaggi che preannunciavano un testa a testa tra i due maggiori partiti, il Ps di centrosinistra e il Partido Social Democrata (Psd) di centrodestra guidato dall’ex sindaco di Porto, Rui Rio.

Nulla di sorprendente invece per l’altro vincitore di queste elezioni, il partito di estrema destra Chega (basta, in portoghese) che con il 7,15 per cento diviene il terzo partito del paese con 12 deputati in parlamento. Manca ancora il conteggio dei voti dei portoghesi all’estero rappresentati nell’Assembleia da República da quattro deputati.

Nonostante circa un milione di persone aventi diritto al voto - ovvero un decimo dell’intera popolazione - si trovasse in isolamento per il covid, il tasso di astensionismo è sceso per la prima volta dal 2005, fermandosi al 42 per cento (nel 2019 più della metà degli elettori non si era presentata alle urne). La speranza dei portoghesi è che la lenta crescita economica che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, e che è stata messa in crisi dalla pandemia, possa riprendere, anche se questo dipende da tanti fattori anche esterni alla politica nazionale.

I portoghesi sono stati chiamati al voto a seguito di una crisi di governo esplosa lo scorso autunno a causa della mancata intesa sulla legge finanziaria per il 2022. Il 5 dicembre si era sciolto il parlamento e con esso la fine di ciò che restava della cosiddetta geringonça, ovvero l’accordo tra il Ps e i partiti più a sinistra come il Bloco de esquerda (Be) e il Partido comunista português (Pcp).

Un risultato che influenzerà l’organizzazione sociale del paese

Polling station workers wear personal protection equipment as a woman casts her ballot in Lisbon, Sunday, Jan. 30, 2022. Portuguese voters went to the polls Sunday in an early election that looked set to produce another vulnerable minority government, just as the country is poised to start spending a huge windfall of European Union funds. The ballot took place amid a surge in COVID-19 cases blamed on the omicron variant, with about 1.2 million people confined at home but allowed to go to polling stations to cast their vote. (AP Photo/Ana Brigida)

«Sono le elezioni più importanti degli ultimi anni», sostiene Ricardo Paes Mamede, professore di Economia e direttore del master in Economia e Politica pubblica dell’Iscte - Istituto Universitario di Lisbona, raggiunto al telefono durante il conteggio dei voti. «Nell’immediato il risultato non avrà un grande impatto a livello di crescita economica, ma avrà una profonda influenza sull’organizzazione sociale del paese», spiega.

«Il centro sinistra e il centro destra hanno progetti sociali abbastanza diversi. La destra punta principalmente alla riduzione delle tasse: se avesse vinto sarebbero stati colpiti settori come quello della salute e delle pensioni». In generale, spiega Paes Mamede, una vittoria della destra avrebbe ridotto le risorse per la sicurezza sociale e questo avrebbe inevitabilmente aumentato le diseguaglianze.

Forse è stata questa una delle grandi paure dei portoghesi che fino ad ora hanno potuto contare su un sistema di appoggi statali relativamente funzionante, se si escludono alcune faglie come quella della crisi abitativa in corso da anni a Lisbona e Porto alla quale la politica fino ad ora non ha dato risposte soddisfacenti.

Costa, che di Lisbona è stato sindaco dal 2007 al 2015, durante la campagna elettorale ha insistito sulla volontà di ridurre le diseguaglianze, promettendo un aumento del salario minimo a 900 euro entro il 2026 (attualmente è di 705 euro). Nelle ultime settimane ha puntato sul contatto diretto con gli elettori, ribadendo l’intenzione di dialogare con le altre forze politiche in campo, ad esplicita esclusione di Chega.

L’estrema destra di Chega è la terza forza politica

A voter casts his ballot at a polling station in Lisbon, Sunday, Jan. 30, 2022. Portuguese voters are going to the polls Sunday, two years earlier than scheduled after a political crisis over a blocked spending bill brought down the country's minority Socialist government and triggered a snap election. (AP Photo/Armando Franca)

Tuttavia non sarà facile escludere Chega dal dibattito in parlamento considerando che è diventato il terzo partito per numero di rappresentanti. Un risultato tanto prevedibile quanto difficilmente immaginabile fino a due anni fa, quando il suo leader, André Ventura, è riuscito ad ottenere una poltrona nell’Assembleia da República, la prima occupata dell’estrema destra dai tempi della dittatura di Salazar.

«Da quel momento Chega ha ottenuto una immensa visibilità mediatica, è chiaro che questo ha aiutato a diffondere le sue idee», chiarisce Mariana Mendes, professoressa di Scienze politiche all’Università di Dresda. Nonostante i social media assumano un ruolo sempre più importante, i mezzi di comunicazione tradizionali - primo tra tutti la televisione - restano i più influenti. «Esiste una pressione commerciale per dare spazio a forze come quella di Chega perché sono un argomento che vende», chiarisce Mendes. Ventura faceva parlare di sé già nel 2017, quando era candidato con il Psd nella municipalità di Loures e portava avanti una retorica anti-rom. «In quell’occasione si rese conto che la strumentalizzazione di tematiche tabù gli dava visibilità, e fu anche questo che in parte portò alla creazione di Chega».

Ventura è così diventato il portavoce dei difensori della “famiglia tradizionale”e dei valori dell’Europa cristiana, del movimento contro l’aborto e dei tagli alle tasse imposte dallo “stato tiranno”. Punta ad essere la controparte portoghese di Matteo Salvini e Marine Le Pen con cui intesse rapporti da anni. Con queste elezioni il partito è destinato ad assumere un altro peso, tanto che Ventura si è già proclamato il nuovo leader dell’opposizione. Il Ps, ha detto, a partire da ora “avrà l’opposizione che gli è mancata”.

