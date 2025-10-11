Kiev ha ripristinato la luce. Le forze di difesa ucraine hanno reso noto di aver abbattuto 54 droni, di cui 40 del tipo Shahed, su un totale di 78 lanciati da Mosca

Raid russi con droni questa notte hanno colpito centrali e altre infrastrutture elettriche nella regione meridionale ucraina di Odessa, lasciando al buio 44 insediamenti della regione.

In particolare, le forze di difesa ucraine hanno reso noto di aver abbattuto 54 droni, di cui 40 del tipo Shahed, su un totale di 78 lanciati da Mosca. Nonostante ciò, almeno 21 droni sono riusciti a colpire sei diverse località. Tra queste Odessa, dove si è verificato il blackout.

A questo proposito secondo i servizi di emergenza citati dall'Ukrainska Pravda, gli attacchi hanno causato incendi in un impianto energetico e in un complesso alberghiero e di ristorazione di tre piani. Due persone sarebbero state tratte in salvo, mentre una donna di 47 anni è rimasta ferita.

Sebbene le autorità non hanno specificato quante abitazioni siano state colpite dall'interruzione di corrente, la compagnia energetica ucraina Dtek ha comunicato che sono riprese le forniture a più di 240.000 famiglie. L'elettricità è stata ripristinata sulla riva sinistra del fiume Dnipro nella capitale ucraina Kiev.

La compagnia energetica privata infatti fa sapere: «A Kiev la riva sinistra è tornata ad avere elettricità dopo gli attacchi. Continueremo a lavorare finché ogni famiglia non avrà di nuovo l’elettricità. Grazie per la pazienza, la comprensione e il forte supporto». Le centrali termoelettriche di proprietà di Dtek erano state gravemente danneggiate nell’attacco.



