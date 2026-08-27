Ratko Mladić, ex comandante militare dei serbo-bosniaci e principale simbolo delle atrocità commesse durante la guerra in Bosnia, è morto all’età di 84 anni. Il “boia di Srebrenica”, così era soprannominato, era condannato all’ergastolo per genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e si trovava nel carcere dell’Aia, nei Paesi Bassi. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’emittente pubblica serba Rts e stata confermata anche da un funzionario delle Nazioni unite.

Le sue condizioni di salute erano da tempo gravemente compromesse. Aveva subito diversi ictus e negli ultimi mesi il quadro clinico era peggiorato. La famiglia, insieme alle autorità serbe, aveva presentato più richieste per ottenere la liberazione anticipata per ragioni umanitarie e consentirgli di trascorrere in Serbia l’ultima fase della vita.

Richieste respinte con i giudici che avevano stabilito che Mladić potesse ricevere nei Paesi Bassi un’assistenza medica adeguata. Nell’ospedale penitenziario, infatti, riceveva cure palliative per l’alleviamento della sofferenza.

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Dalla guerra in Bosnia a Srebrenica

Nato il 12 marzo 1942 a Božanovići, nel comune bosniaco di Kalinovik, Mladić aveva intrapreso la carriera nell’Esercito popolare jugoslavo. Con la dissoluzione della Jugoslavia e lo scoppio della guerra in Bosnia, nel maggio del 1992 assunse il comando dello Stato maggiore dell’Esercito della Repubblica Srpska, la forza armata dell’entità serbo-bosniaca. Sarebbe rimasto alla sua guida durante gli anni più sanguinosi del conflitto.

Il suo nome resta legato soprattutto a Srebrenica. Nel luglio del 1995 le forze serbo-bosniache conquistarono l’enclave, che l’Onu aveva dichiarato “area protetta”. Nei giorni successivi più di 8 mila uomini e ragazzi bosgnacchi furono uccisi. Le esecuzioni di massa e il tentativo di eliminare la popolazione musulmana maschile dell’area sono stati riconosciuti dalla giustizia internazionale come genocidio.

Mladić fu ritenuto uno dei principali responsabili del massacro. La sua figura è rimasta associata anche alle immagini girate dopo la caduta dell’enclave, quando il generale apparve tra i suoi soldati mentre le forze serbo-bosniache prendevano il controllo della città. Ma Srebrenica non fu l’unico capitolo al centro del processo.

I giudici dell’Aia riconobbero la responsabilità di Mladić anche per la campagna di terrore contro la popolazione civile di Sarajevo, sottoposta per anni ad assedio, bombardamenti e attacchi dei cecchini; per persecuzioni, omicidi, deportazioni e trasferimenti forzati della popolazione non serba; e per la presa in ostaggio di personale delle Nazioni unite nel 1995.

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La latitanza

Il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia incriminò Mladić già nel 1995. Dopo la fine della guerra riuscì però a sottrarsi alla cattura per quasi sedici anni, diventando uno dei latitanti più ricercati dalla giustizia internazionale.

Fu arrestato il 26 maggio 2011 a Lazarevo, un villaggio nei pressi di Zrenjanin, in Serbia, dove viveva sotto protezione e lontano dai riflettori. Cinque giorni dopo venne trasferito all’Aia.

Il processo cominciò nel 2012 e si concluse il 22 novembre 2017 con la condanna all’ergastolo. Mladić venne riconosciuto colpevole di dieci degli undici capi d’imputazione: genocidio a Srebrenica, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione e trasferimento forzato come crimini contro l’umanità, oltre a omicidio, terrore, attacchi illegali contro civili e presa di ostaggi come violazioni delle leggi di guerra.

L’8 giugno 2021 la Camera d’appello del Meccanismo residuale internazionale confermò le condanne e l’ergastolo. Restò invece confermata l’assoluzione dall'accusa distinta di genocidio relativa alle persecuzioni commesse in altri comuni della Bosnia Erzegovina.

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