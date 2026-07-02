Almeno altre 56 persone, tra cui due bambini, sarebbero ferite, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, e dal sindaco Vitali Klitschko.

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Sono almeno 10 le vittime del pesante bombardamento russo avvenuto nella notte a Kiev. Ondate di missili e droni sono caduti sulla la capitale ucraina e altre città, poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un altro attacco su larga scala contro l’Ucraina.

Dieci persone sono state uccise e almeno altre 56 ferite, tra cui due bambini, secondo quanto dichiarato dal capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Tymur Tkachenko, e dal sindaco Vitali Klitschko.



Durante l'offensiva, la Russia ha lanciato decine di missili da crociera e balistici contro Kiev, oltre a sferrare attacchi di massa con droni in diverse regioni. L'attacco ha distrutto edifici residenziali, danneggiato un hotel nel centro di Kiev e incendiato palazzi a più piani. Alle 7 ora locale, si contavano danni e distruzioni in oltre 30 località del distretto Kiev a seguito dell'attacco.

«Il nemico sta nuovamente prendendo di mira le zone residenziali e uccidendo i civili. Abbiamo assistito a gravissime distruzioni e a un numero significativo di vittime, tra cui bambini», ha dichiarato Tkachenko.

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