I russi continuano a bombardare e a fare strage di civili ucraini. Nelle prime ore di sabato è toccato alla città di Kharkiv. Droni, bombe, missili balistici hanno sventrato palazzi e abitazioni, uccidendo almeno tre civili e causando una ventina di feriti. «L’attacco più potente dall’inizio della guerra su vasta scala» ha dichiarato il sindaco Igor Terekhov. Altre due, invece, le vittime a Kherson.

Prosegue quindi la ritorsione del Cremlino, dopo l’operazione dell’intelligence di Kiev che ha distrutto decine di aerei russi. Nelle ultime ore è stato Donald Trump, che indiscrezioni dei media avevano dipinto come ammirato dalla mossa di Kiev, a criticare apertamente l’attacco con i droni ucraini: «Hanno dato a Putin una ragione per bombardarli a tappeto. Quella è la cosa che non mi è piaciuta. Quando l’ho visto ho pensato: ora ci sarà la rappresaglia».

In realtà, più che una straordinaria vendetta si è trattata dell’ennesima azione criminale di Mosca, che ha sempre condotto questa guerra esattamente con questi strumenti. I bombardamenti sui civili, infatti, hanno caratterizzato il conflitto dall’inizio, ben prima dell’operazione “spiderwerb”. Niente di nuovo, quindi, se non il triste conteggio dei morti.

Le risposte di Zelensky

Dell’attacco ucraino alle basi aeree russe sparse in tutto il paese, rivendicata con orgoglio da parte di Kiev, è tornato a parlare anche il presidente Volodymyr Zelensky. In un’intervista ad Abc News, ha infatti ribadito come nell’operazione siano state utilizzate solo armi ucraine e nessun equipaggiamento militare degli alleati. Una sottolineatura non casuale. È una risposta a Mosca, che fin da subito ha accusato gli apparati militari di Stati Uniti e Regno Unito di aver fornito supporto agli ucraini. L’ultimo esponente russo a puntare il dito contro l’Occidente è stato l’ambasciatore russo a Londra, Andrei Kelin.

Nella stessa intervista, poi, Zelensky si è rivolto anche a Donald Trump, che un paio di giorni fa - paradossalmente in pieno scontro con Elon Musk - ha paragonato la guerra russo-ucraina a un litigio tra bambini. «Non siamo bambini al parco giochi. Putin è un assassino venuto in questo parco per uccidere i bambini», ha rimarcato duramente il presidente ucraino. Le esternazioni dell’inquilino della Casa Bianca erano state rigettate anche da Mosca, che aveva parlato di una «questione esistenziale» per il paese.

Il nodo dei prigionieri

Oltre ai bombardamenti russi, e all’abbattimento di un Su-35 russo da parte degli ucraini, sabato a tenere banco è stato soprattutto il tema della liberazione dei prigionieri. Negli ultimi colloqui a Istanbul, Mosca e Kiev avevano concordato un ulteriore scambio, sia di soldati feriti e malati sia di migliaia di corpi dei caduti al fronte. Il Cremlino, però, ha lanciato accuse pesanti. Secondo il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky, gli ucraini non si sarebbero presentati al punto indicato per lo scambio, nonostante i russi fossero già pronti in posizione con i camion pieni di prigionieri e dei container refrigerati con all’interno migliaia di salme.

Kiev però non ci sta. E ha rigettato totalmente le accuse, sottolineando come ancora una volta Mosca «giochi sporco» e utilizzi «manipolazioni e tentativi di strumentalizzare delicate questioni umanitarie». Gli ucraini, infatti, avrebbero presentato delle liste per lo scambio secondo i canoni decisi in Turchia, includendo prigionieri feriti gravi o malati gravi, e giovani soldati. Mentre l’elenco consegnato dai russi non corrisponderebbe a tali criteri. Sul ritorno in patria delle salme, invece, la parte ucraina ha semplicemente dichiarato che non si fosse raggiunta un’intesa sulla data dello scambio. E quindi le azioni unilaterali della Russia non potevano essere rispettate da Kiev. I già deludenti risultati dei colloqui di Istanbul, quindi, sono sempre più fragili.

